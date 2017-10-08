РБК: «Лаборатория Касперского» ответила на обвинения о небезопасности своих продуктов

«Лаборатория Касперского» обратилась с официальным заявлением к международной софтверной компании NovaStor с требованием «немедленно прекратить распространение ложной информации в маркетинговых письмах» о чтении данных пользователей российской компании. Об этом в «Лаборатории» сообщили в воскресенье РБК.

Также компания выступила с требованием перестать использовать ее товарные знаки, «тем более с искажением, и не повторять таких действий в будущем». За их использование «Лаборатория» потребовала от NovaStor денежной компенсации.

В «Лаборатории Касперского» подчеркнули, что исполнительный директор NovaStor Штефан Утцингер принес ей свои извинения и признался, что ему было неизвестно о содержании писем, которые рассылала его компания. Он пообещал разобраться со сложившейся ситуацией в скором времени.

Ранее на этой неделе NovaStor предупредила своих потенциальных клиентов и партнеров в Европе о небезопасности программных продуктов компаний с российскими корнями – «Лаборатории Касперского», Veeam и Acronis. Администрация президента США Дональда Трампа уже предписала всем государственным ведомствам удалить со своих компьютеров и локальных сетей любое программное обеспечение «Лаборатории Касперского».