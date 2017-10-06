Международная софтверная компания NovaStor предупредила об опасности российского софта
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Международная софтверная компания NovaStor с штаб-квартирой в Швейцарии предупредила своих потенциальных клиентов и партнеров в Европе о небезопасности программных продуктов компаний с российскими корнями – «Лаборатории Касперского», Veeam и Acronis. Об этом со ссылкой на копию соответствующего электронного письма сообщил вчера РБК.
В госорганах США недавно установлен запрет на использование программ «Лаборатории Касперского», напоминают авторы письма. «При использовании российского программного обеспечения, например от «Лаборатории Касперского», Veeam и Acronis, существует опасность, что хранящиеся у вас данные будут прочитаны», – пишет РБК со ссылкой на документ. Сама NovaStor предоставляет софт для резервного копирования и защиты данных.
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