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Кирилл Седов
ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4423 от 06.10.2017 под заголовком: У российского софта испортился имидж

Международная софтверная компания NovaStor предупредила об опасности российского софта

В черный список попали продукты «Лаборатории Касперского», Veeam и Acronis

Международная софтверная компания NovaStor с штаб-квартирой в Швейцарии предупредила своих потенциальных клиентов и партнеров в Европе о небезопасности программных продуктов компаний с российскими корнями – «Лаборатории Касперского», Veeam и Acronis. Об этом со ссылкой на копию соответствующего электронного письма сообщил вчера РБК.

В госорганах США недавно установлен запрет на использование программ «Л​аборатории Касперского», напоминают авторы письма. «При использовании российского программного обеспечения, например от «Лаборатории Касперского», Veeam и Acronis, существует опасность, что хранящиеся у вас данные будут прочитаны», – пишет РБК со ссылкой на документ. Сама NovaStor предоставляет софт для резервного копирования и защиты данных.

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