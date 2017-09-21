Конгресс США отложил беседу с Касперским

Белый дом подозревает «Лабораторию» в сотрудничестве с российскими спецслужбами Krisztian Bocsi/Bloomberg

«Только что мне сообщили, что слушания в конгрессе США отложили на неопределённое время», – сообщил в своем Twitter-аккаунте основатель и гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

На прошлой неделе стало известно, что комитет по вопросам науки, космоса и технологий палаты представителей конгресса США приглашает Касперского дать показания о безопасности продуктов его компании. Заседание было намечено на 27 сентября. На него также приглашены правительственные и частные эксперты по кибербезопасности.

Белый дом подозревает «Лабораторию» в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Касперский написал, что неоднократно «предлагал встретиться с правительственными чиновниками, дать показания перед конгрессом США, предоставить исходный код компании для официального аудита», а также обсудить любые другие способы решения проблем. «Все, что требуется, я сделаю», - пишет Касперский.

Накануне администрация президента США Дональда Трампа предписала всем государственным департаментам и агентствам удалить со своих компьютеров и локальных сетей любое программное обеспечение «Лаборатории Касперского». На выявление продуктов чиновникам отводится 30 дней и еще 60, чтобы составить план по их удалению, гласит специальная директива министерства внутренней безопасности США. В ведомстве объясняют требование интересами национальной безопасности.