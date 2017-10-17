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Организатор баттла Oxxxymiron и Dizaster опроверг наличие контрактов с ТВ-3

Глава канадской компании KOTD, организовавшей проведение реп-баттла российского исполнителя Oxxxymiron и американца Dizaster, Трой Дэниелс оъяснил, почему телеканал ТВ-3 не смог организовать трансляцию мероприятия. «Ничего недобросовестного не было. Никаких контрактов подписано не было — даже с ними (ТВ-3)», — приводит РБК комментарий Дэниелса.

Телеканал ТВ-3 анонсировал трансляцию мероприятия 17 октября в 23.00, но позже проинформировал зрителей о ее отмене. Канал сообщил, что длительное время вел переговоры о покупке прав на трансляцию и что их результатом было достижение договоренностей. При этом Oxxxymiron в своем твиттере это опровергал. «Не покажут. У них нет и не будет прав на видео KOTD, это вранье, а без прав их засудят. Мы ж не идиоты давать ТВ изворачивать это по-своему», — писал он в своем твиттере. Позже он назвал «еще одной маленькой победой» отказ ТВ-3 от трансляции.

ТВ-3 заявлял о намерении подать на канадцев в суд за отказ предоставить права на трансляцию.