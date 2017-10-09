Альфа-банк стал новым спонсором Versus вместо «Тинькофф банка»

Альфа-банк стал партнером баттл-площадки Versus, сообщила РБК представитель кредитной организации Жанна Каплун. Ранее организатор Versus Александр Тимарцев («Ресторатор») сообщил о прекращении сотрудничества с «Тинькофф банком». Он сделал это из-за конфликта Олега Тинькова с кемеровскими блогерами Nemagia (Алексеем Псковитиным и Михаилом Печерским). Тиньков решил судиться с блогерами из-за видеоролика с критикой в его адрес и в адрес «Тинькофф банка», против них было даже возбуждено уголовное дело о клевете, а 13 сентября у них дома московские оперативники провели обыски.

Тимрарцев подтвердил, что Альфа-банк стал новым спонсором баттл-проекта на своем канале в YouTube. Как передает РБК, он пообещал, что проект с банком «готовит кое-что интересное».

Каплун назвала рэп-баттлы «совершенно новой культурой», «которая самостоятельно делается молодыми парнями и живет в интернете». В Альфа-банке уверены, что невозможно не замечать ролики, которые просматривают по нескольку миллионов человек. Банк решил помочь проекту развиваться «так, как видят его создатели. "Ну и будет отлично, если эта аудитория будет знать, что Альфа-банк — для них», - отметила она.

26 сентября Тиньков заявил, что отзовет иски и жалобы к Печерскому и Псковитину. 9 октября Центральный районный суд Кемерова прекратил производство по уголовному делу, возбужденному по иску бизнесмена. Также суд отменил запрет на распространение видеоролика Nemagia.