Тиньков обещает отозвать все иски и заявления против Nemagia
Банкир сообщил об этом в интервью на YouTube
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Сергей Портер / Ведомости
Банкир Олег Тиньков сообщил, что отзовет все иски и заявления в полицию против блогеров Nemagia. Он пообещал это сделать сегодня, 26 сентября в интервью блогеру Амирану Сардаров, который ведет канал «Дневник хача».
«Я отзываю иски завтра, во вторник, все, я даю слово», - сказал он. Тиньков добавил, что отзывает иски без условий, и будет ждать извинений от блогеров. «Это на их стороне: извинятся они или не извинятся. Посмотрим, что они сделают», - сказал он. Представитель Тинькова сказал «Ведомостям», что он готов отозвать иски.
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