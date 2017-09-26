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Тиньков обещает отозвать все иски и заявления против Nemagia

Банкир сообщил об этом в интервью на YouTube

Банкир Олег Тиньков сообщил, что отзовет все иски и заявления в полицию против блогеров Nemagia. Он пообещал это сделать сегодня, 26 сентября в интервью блогеру Амирану Сардаров, который ведет канал «Дневник хача».

«Я отзываю иски завтра, во вторник, все, я даю слово», - сказал он. Тиньков добавил, что отзывает иски без условий, и будет ждать извинений от блогеров. «Это на их стороне: извинятся они или не извинятся. Посмотрим, что они сделают», - сказал он. Представитель Тинькова сказал «Ведомостям», что он готов отозвать иски.

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