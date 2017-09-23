Блогеры Nemagia заявили об угрозах от топ-менеджера «Тинькофф банка»

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Алексей Псковитин (слева) и Михаил Печерский не намерены идти на мировую с Олегом Тиньковым YouTube

Блогеры проекта Nemagia Алексей Псковитин и Михаил Печерский, которые судятся с «Тинькофф банком» из-за опубликованного ими видео об Олеге Тинькове, заявили об угрозах от топ-менеджера банка. Об этом они рассказали в видео, которое выложили в пятницу на YouTube.

Они ссылаются на встречу с заместителем предправления и директором юридического департамента «Тинькофф банка» Валерией Павлюковой. Она им сообщила, что юридический департамент банка подробно изучил ранее опубликованные блогерами видеоролики и увидел основания для возбуждения уголовных дел по ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Но хода этим делам банк давать не хочет и заинтересован в том, чтобы прекратить этот конфликт, передали блогеры слова Павлюковой.

Псковитин и Печерский подчеркнули в опубликованном в пятницу видео, что их заявление об угрозах со стороны Павлюковой – оценочное суждение произошедшего на встрече.

Представитель Олега Тинькова подтвердил «Ведомостям» факт встречи. По его словам, это были неофициальные переговоры о возможности примирения сторон. Перед переговорами стороны договорились, что не будут вести запись, но блогеры нарушили договоренность, указывает представитель Тинькова. Он категорически не согласен с заявлением, что Павлюкова угрожала Псковитину и Печерскому. «Не надо передергивать и пытаться называть это угрозой или шантажом. Это называется реализация права. А передергивание фактов и подмена понятий – это очередная попытка получить больше просмотров, то есть похайпить», – говорит представитель бизнесмена. «Что касается иных нарушений, содержащихся в роликах блогеров, то выявление наличия или отсутствия признаков нарушений закона – компетенция соответствующих правоохранительных органов, которые выявляют такие нарушения, в том числе по обращениям граждан», – добавляет он.

Скандал вокруг блогеров Nemagia разразился после опубликованного больше месяца назад видеоролика о «Тинькофф банке» и Тинькове. Псковитин и Печерский утверждали, что Тиньков льстит владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману, занимается сомнительным бизнесом, плохо относится к своим сотрудникам, хамит, не думает о клиентах и врет. Видео собрало уже 6,8 млн просмотров.

Тиньков написал в МВД заявление о клевете. На своей страничке в Facebook он сообщил, что по его заявлению возбуждено уголовное дело. Псковитина дважды допрашивали в Москве по этому делу (он и Печерский живут в Кемерово). После первого допроса ему изменили статус со свидетеля на подозреваемого.

В конце августа «Тинькофф банк» подал иск в Арбитражный суд Москвы о защите деловой репутации и взыскании репутационного вреда (см. справку). В суде банк потребовал от блогеров 500 000 руб.

Что не понравилось «Тинькофф банку» «Тинькофф банк» хочет взыскать с авторов Nemagia и ООО «Развитие» 500 000 руб. В исковом заявлении (с ним ознакомились «Ведомости») истец указывает на три цитаты, которые, по его мнению, носят порочащий характер и влекут к утрате доверия. Первая фраза, которая не понравилась банку: «Не платить зарплату — это в порядке вещей для Тинькова...» Банк трактует ее как утверждение о нарушении Тиньковым законодательства. Второе утверждение касается выплат дивидендов: «За II квартал 2013 г. чистая прибыль в $45 млн - это вранье». «Тинькофф банк» оценивает это как заявление о нечестном, неэтичном поступке и обмане неопределенного круга лиц. Третье оспариваемое утверждение из ролика: «Ну ***** бы Тиньков и ***** на людей втихаря, как он делал раньше, так ведь нет, ему этого мало...» По мнению банка, это оскорбительная форма утверждения о личных качествах Олега Тинькова и презрительное суждение об отношении Тинькова к неопределенному кругу лиц.

Адвокат блогеров Сергей Воронин подтвердил «Ведомостям», что знает о встрече блогеров и представителей «Тинькофф банка». По его словам, на этой встрече действительно обсуждался вопрос об отзыве Тиньковым всех претензий при выполнении блогерами нескольких условий. Но, по словам Воронина, была еще одна встреча, на которой представитель банка предупредил его и попросил передать клиентам: если они не удалят ролик и не извинятся, то их «съест госмашина», их закидают исками в гражданские суды и против них будут добиваться возбуждения новых уголовных дел. «Это было воспринято как угроза», – объясняет Воронин.

Представитель Тинькова сказал, что ему ничего не известно об этой встрече.

Во время переговоров с блогерами Павлюкова назвала Псковитину и Печерскому две причины, которые, по ее словам, увеличивают шансы Тинькова и «Тинькофф банка» на победу в суде. Во-первых, история «попала в волну» на фоне готовящегося закона спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Во-вторых, на стороне банка в конфликте выступает советник президента по интернету Герман Клименко. Ранее Клименко на своей странице в Facebook действительно высказался в поддержку Тинькова.

Законопроект, который имела в виду Павлюкова, – это закон об удалении клеветы из социальных сетей, поясняет представитель Тинькова. В июле единороссы внесли в Думу законопроект о штрафах за недостоверную информацию в социальных сетях. Депутаты предлагают установить ответственность за отказ удалить противоправный и недостоверный контент из соцсетей. Для физических лиц предусмотрен штраф от 3 млн до 5 млн руб., юридических лиц – от 30 млн до 50 млн руб.

Собеседник в окружении Володина сообщил «Ведомостям», что никаких встреч с Тиньковым не проводилось и речи о поддержке банкира не было. В субботу Клименко не ответил на звонки «Ведомостей».