Суд прекратил дело по иску Тинькова к блогерам Nemagia

Центральный районный суд Кемерова прекратил производство по иску бизнесмена Олега Тинькова к блогерам Nemagia Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину, сообщил корреспондент ТАСС с заседания суда.

Решение принято на основе заявления Тинькова об отказе от иска. Также суд отменил запрет на распространение видео и блокировку ссылки на него.

Представители Тинькова подтвердили, что поддерживают направленное заявление, но причины отказа от требований не уточнили. Тиньков и блогеры участия в заседании не принимали.

Блогеры Nemagia опубликовали больше месяца назад видеоролик о «Тинькофф банке» и Тинькове, в котором утверждалось, что Тиньков льстит владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману, занимается сомнительным бизнесом, плохо относится к своим сотрудникам, хамит, не думает о клиентах и врет. Видео собрало более 7,9 млн просмотров.

Тиньков написал в МВД заявление о клевете, по которому было возбуждено уголовное дело. Также банкир подал иск в Арбитражный суд Москвы о защите деловой репутации и взыскании репутационного вреда. В суде банк потребовал от блогеров 500 000 руб. Позже Тиньков в интервью на YouTube-канале «Дневник хача» пообещал подать заявления об отказе по всем возбужденным делам (гражданско-правовым и уголовному).