«Тинькофф банк» подал иск на «поливающих грязью» Тинькова блогеров

«Тинькофф банк» подал иск на блогеров, выставивших Тинькова в невыгодном свете nemagia.ru

«Тинькофф банк» подал иск к блогерам из Кемерова Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину, говорится в картотеке арбитражных дел. Две недели назад они опубликовали на своем YouTube-канале «Nemagia» 44-минутный ролик про основателя банка Олега Тинькова. К моменту публикации статьи видео набрало 2,78 млн просмотров.

Ролик основан на публичных заявлениях и интервью Тинькова, а также на рассказах о методах работы «Тинькофф-банка», писала Meduza. «Никакой эксклюзивной информации в нем нет, но ведущие намеренно выставляют Тинькова в негативном свете и открыто насмехаются над предпринимателем», – отмечало издание.

Представитель «Тинькофф банка» подтвердил, что банк подал иск о защите деловой репутации. По его словам, те, кто поливают грязью «Тинькофф банк», поливают грязью 6 млн его клиентов и 15 000 сотрудников по всей России. «А мы не любим, когда недобросовестные блогеры поливают грязью компанию, сотрудников, ее основателя и его семью и наших клиентов, – подчеркнул представитель банка. – Мы будем делать все, чтобы любители дешевого хайпа и клеветы ответили по закону».

Nemagia создана «исключительно в развлекательных целях и не имеет цель оскорбить или опорочить кого-либо», говорится в описании канала. Ролики создаются в жанре литературной, музыкальной или иной пародии, в жанре карикатуры на основе другого правомерно обнародованного произведения, сказано там же. Блогеры также заявляют, что будут признательны тем, кто пришлет им «своих «экземпляров» для обзора с описанием человека и <...> подборкой его лучших моментов в видео».

Печерский и Псковитин, а также их менеджер не ответили на сообщения, отправленные во «В контакте».