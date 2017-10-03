Иван Ургант станет лицом «Тинькофф банка»

Это первый случай, когда «Тинькофф банк» использует в своей кампании конкретного человека, сказал «Ведомостям» представитель банка Елена Пальм/Интерпресс/ТАСС

Известный телеведущий Иван Ургант стал лицом бренда «Тинькофф банк», об этом сообщил сам банк.

Контракт между банком и Ургантом подписан на два года, сообщила компания. Фотографии ведущего появятся на рекламных щитах и в интернете, а также с ним будут записаны рекламные ролики для кампании на телеканалах и в интернете. На федеральных каналах рекламный ролик с Ургантом уже вышел: по сюжету Ургант ищет банк для обслуживания юридического лица и решает остановить свой выбор на «Тинькофф банке». Также в рамках кампании банк будет оказывать спонсорскую поддержку программам «Первого канала» «Голос» и «Вечерний Ургант». Сумму контракта с Ургантом представители банка не раскрывают.

Это первый случай, когда «Тинькофф банк» использует в своей кампании конкретного человека, сказал «Ведомостям» представитель банка. «Мы никогда еще не привлекали популярных телеведущих такого уровня для продвижения услуг», - цитирует банк медиадиректора «Тинькофф банка» Махаила Горбунцова.

«Тинькофф банк» занимает 37-е место по активам и 24-е – по размеру привлеченных средств населения, следует из данных «Интерфакс-ЦЭА». По данным самого банка, он обслуживает 6 млн человек.

По состоянию на 1 августа 2017 г. «Тинькофф банк» - второй крупнейший игрок на российском рынке по числу кредитных карт, его доля - 11,5%, пишет сам банк.

Спонсировать программу «Вечерний Ургант» банк начал еще в апреле 2017 г., и параллельно банк договаривался о более масштабном сотрудничестве с ведущим, в итоге контракт с ним был подписан в июне, рассказал «Ведомостям» представитель банка. Съемки с участием Урганта начались сразу после окончания работы над другим рекламным проектом - «Страна и солнце», говорит он.

Рекламный ролик под названием «Страна и солнце» банк выпустил в начале сентября. Позднее продюсер Давид Чурадзе упрекал банк в том, что тот использовал его идею для ролика, он писал об этом на своей странице в Facebook. Он указывал, что сюжет ролика повторяет тот сценарий, который он прислал на конкурс, объявленный Тиньковым. Олег Тиньков объявил конкурс у себя на странице в Facebook на лучшую идею для рекламного ролика, победителю он пообещал выплатить $150 000, но в итоге банк так и не смог выбрать победителя. Идея для ролика «Страна и солнце» появилась еще в июне 2016 г., задолго до проведения конкурса, сказал «Ведомостям» представитель банка.

Ранее о прекращении сотрудничества с «Тинькофф банком» сообщил ведущий баттла Versus Александр Тимарцев («Ресторатор»). Он сделал это после скандала Тинькова с блогерами Nemagia (Алексеем Псковитиным и Михаилом Печерским). Спор начался после опубликованного больше месяца назад видеоролика о «Тинькофф банке» и Тинькове. Блогеры проекта Nemagia Алексей Псковитин и Михаил Печерский утверждали, что Тиньков льстит владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману, занимается сомнительным бизнесом, плохо относится к своим сотрудникам, хамит, не думает о клиентах и врет. Тиньков подал на блогеров в суд и заявление в МВД о клевете, по которому было возбуждено уголовное дело. Псковитину после первого допроса изменили статус со свидетеля на подозреваемого. На прошлой неделе Тиньков отозвал иски и подал ходатайство о прекращении уголовного дела.

Ранее Ургант был лицом рекламных кампаний йогурта Actimel от Danone и оператора сотовой связи «Мегафон».