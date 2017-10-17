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Для Росгвардии изготовили щиты со встроенным электрошокером

Для сотрудников правоохранительных органов разработали щит, в который встроен электрошокер. С конца 2018 г. такие щиты поступят на вооружение. Об этом рассказала гендиректор компании «МАРТ групп» Екатерина Столяревская.

По ее словам, возглавляемая ею компания-разработчик на данный момент ожидает проведения госиспытаний, после этого будет уже «чисто бумажная работа». Она отметила заинтересованность правоохранительных органов в данном виде вооружений.

Как пояснила Столяревская, в основе разработки щит из крепкого поликарбоната, который уже поставляется на вооружение. «В ручку вставлена электроника, которая позволяет передавать электричество, как и обычный электрошокер, на поверхность щита. По поверхности щита проходит разряд, это сделано для того, чтобы нельзя было выхватить щит и при необходимости самого агрессивного противника остановить», - пояснила она.

По ее словам, использовать такой щит рекомендуется при спецоперациях, а «не для оперативной работы на каких-то митингах». Однако окончательное решение о применении подобных щитов будет принимать руководство правоохранительных органов.

На данный момент щитами заинтересовались ОМОН, подразделения Росгвардии и прочие правоохранительные структуры.

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