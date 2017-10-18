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Малахов опроверг информацию в СМИ о том, что возглавит предвыборный штаб Собчак

Телеведущий Андрей Малахов опроверг информацию в СМИ о том, что он возглавит предвыборный штаб Ксении Собчак. «Это фейк. Мне такие предложения не поступали», - сказал он «Ведомостям».

Ранее телеканал «360» со ссылкой на источник утверждал обратное. Директор Малахова Алексей Миндель заявил телеканалу, что ничего не знает об этом. Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова рассказала, что эта информация старая и обсуждается в течение последних нескольких месяцев.

«Ведомости» ранее опубликовали полный текст письма Собчак. Телеведущая объяснила в письме, почему решила выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России.