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«Лаборатория Касперского» обнаружила программу для кражи денег из банкоматов

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносную программу Cutlet Maker, с помощью которой даже неопытный пользователь может ограбить банкомат. В сообщении компании говорится, что данное программное обеспечение свободно продается в DarkNet.

«Создатели Cutlet Maker предоставляют не только готовый набор инструментов, но и пошаговую инструкцию к нему. Таким образом, совершить преступление сможет даже самый неопытный злоумышленник; все, что он должен сделать для этого — купить вредоносную программу за $5000», — сообщили в «Лаборатории Касперского».

Для того чтобы совершить кражу, преступнику необходимо получить доступ к USB-порту банкомата и загрузить вредоносное ПО. Входящее в набор приложение Stimulator отображает количество и номинал банкнот в кассетах банкомата, что позволяет сразу выбрать ячейку, содержащую самую большую сумму денег.

«По сути, этот зловред превращает киберограбление банкомата из сложной и требующей хорошей подготовки операции в очередной легкий способ нелегального заработка, доступный каждому за определенную сумму», — отмечают эксперты,