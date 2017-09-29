Статья опубликована в № 4418 от 29.09.2017 под заголовком: Не стать добычей карточных шулеров
Как нас обманывают карточные мошенники
«Ведомости» узнали у банкиров приемы злоумышленников и методы борьбы с ними
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Большинство случаев кражи денег с карты происходит из-за легкомысленности людей
Максим Стулов / Ведомости
Здравый смысл, логика, бережное отношение к данным карты – вот главные средства, которые помогут обезопасить себя от мошенников», – перечисляет вице-президент холдинга «Русский стандарт» (владеет одноименным банком) Эльдар Бикмаев. Улов злоумышленников в 2016 г. составил 2 коп. с каждого платежа по карте на 1000 руб., говорил бывший первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский. И хотя карточный выигрыш мошенников сокращается – в прошлом году они украли на 6% меньше, чем годом ранее, 1,08 млрд руб., – рост безналичных платежей заставляет внимательнее относиться к безопасности карт.
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