Центробанк просит МФО информировать граждан о мошенниках

Мошенники «клонируют» доменные имена и стиль оформления сайтов вошедших в реестр МФО Н. Рыхлик / Ведомости

ЦБ планомерно усиливает борьбу против мошенников на рынке микрокредитования. В начале июня регулятор разослал по микрофинансовым организациям (МФО) и саморегулируемым организациям (СРО) письмо с рекомендацией предупреждать клиентов о мошенниках, которые используют дизайн сайтов добросовестных компаний для кражи персональных данных и денег. О письме за подписью председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной рассказали «Ведомостям» в двух МФО, в ЦБ подтвердили подлинность документа.

В письме ЦБ указывает, что обычно мошенники «клонируют» доменные имена (адрес в интернете) и стиль оформления сайтов, вошедших в реестр МФО. «При этом посетителям сообщаются заведомо ложные банковские реквизиты и контактная информация», это может привести к нежелательным последствиям для граждан вплоть до убытков, предупреждают в Центробанке. Однако регулятор не уточняет, как следует выполнять рекомендацию.

Зачастую такие сайты работают по абсолютно мошенническим схемам, говорит финансовый директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Мамука Ризаев. Например, уточняет он, на таких сайтах предлагают крупные займы под очень низкий для МФО процент и просят для завершения регистрации оплатить 500-1000 руб. «Клиент платит, но никакой заем ему не предоставляют и вообще на связь больше не выходят», - рассказывает финансист.

Другие сайты-мошенники просто собирают персональные данные граждан и используют их для получения кредитов на чужое имя в других МФО или банках. «Гражданин узнает об этом только спустя нескольких месяцев, когда с ним начинают пытаться выйти на связь службы взыскания», - рассказывает Ризаев.

Центробанк в среду также сообщил, что начал помечать сайты легальных МФО. По мнению ЦБ, легальными могут считаться компании, которые есть в его реестре МФО и в реестре одной из трех СРО. В поисковой выдаче «Яндекса» появилась специальная отметка - зеленый кружок с галочкой и надписью «Реестр ЦБ РФ».

По мнению Ризаева, всем МФО следует прислушаться к совету ЦБ, ведь это может уменьшить количество случаев мошенничества. Для этого надо разместить на своих сайтах отдельный раздел «Осторожно мошенники» и публиковать там информацию об известных мошеннических схемах, которые используются нелегальными сайтами-клонами, рассуждает он.

На сайте МФО «Домашние деньги» уже есть предупреждение о возможности возникновения такой ситуации, говорит главный исполнительный директор компании Андрей Бахвалов. Там описано, чего сотрудник организации не имеет права делать, в том числе запрашивать персональные данные через SMS-сообщения или электронную почту.

Заемщикам Бахвалов рекомендует перед входом в личный кабинет на сайте убедиться, что поле «адрес» в адресной строке интернет-браузера соответствует официальному адресу веб-сайта компании, в которой заемщик брал микрокредит.

«Ведомости» ожидают пояснений ЦБ по рекомендациям.