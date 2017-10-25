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Group-IB считает Bad Rabbit модифицированной версией NotPetya

Атаковавший во вторник СМИ вирус Bad Rabbit связан с вирусом-шифровальщиком NotPetya, сообщили в компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении киберпреступлений.

«Совпадения в коде указывают на связь атаки с использованием Bad Rabbit с июньской эпидемией шифровальщика NotPetya, поразившего энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании», - написала Group-IB в Telegram.

Компания отмечает, что «в атаке NotPetya содержался такой же алгоритм вычисления хеш суммы от имени процесса, с тем отличием, что начальный вектор инициализации в случае NotPetya 0x12345678, а в BadRabbit - 0x87654321».

Ранее вирусная лаборатория Eset обнаружила связь Bad Rabbit с вирусом NotPetya. В последних атаках было использовано «вредоносное ПО Diskcoder.D - новая модификация шифратора, известного как Petya».

Во вторник вирус-шифровальщик Bad Rabbit атаковал сайты «Интерфакса», «Аргументов недели», «Фонтанки», а также киевского метрополитена, международного аэропорта Одессы и мининфраструктуры Украины. Это третья вирусная эпидемия за 2017 г. В мае 2017 г. вирус-шифровальщик WannaCry атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Затем 27 июня вирус Petya (NotPetya и ExPetr) проник в 12 500 компьютеров в 65 странах.