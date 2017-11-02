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Технологии
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Орбиту МКС подняли на 700 м

Ведомости
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В ночь на 2 ноября была проведена плановая коррекция орбиты Международной космической станции (МКС), сообщает «Роскосмос». Для выполнения маневра использовалась двигательная установка космического грузовика «Прогресс МС-06», пристыкованного к МКС. За 206 сек. он поднял орбиту станции на 700 м.

«Целью проведения коррекции стало формирование баллистических условий для посадки транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-06", запланированной на 14 декабря 2017 г., а также выведения на орбиту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07", запланированного на 17 декабря 2017 г.», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Зачем печатать гаечный ключ в космосе

Политика
Новости

ФСБ расследует как диверсию аварии на газопроводе в Крыму

ТАСС/Ведомости
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Управление ФСБ по Крыму возбудило три уголовных дела по статье «диверсия» в связи с недавними авариями на полуострове. Это ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

С вечера 31 октября на юге Крыма произошли два прорыва газопровода. Без газоснабжения оказались несколько поселков Южного берега Крыма и детский лагерь «Артек». В том же районе также и обрушилась опора ЛЭП. После этого в регионе повысили меры безопасности. В частности, усилили охрану аэропорта «Симферополь» и Керченской переправы.

Компания «Крымгазсети» при обследовании аварийных газопроводов обнаружила сквозные механические повреждения. Как сообщала руководитель пресс-центра компании Юлия Максименко, поврежденные участки трубы вырезали и передали следствию.

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Политика
Новости

Почти 200 боевиков сдались властям сирийской провинции Алеппо

Интерфакс / РИА Новости
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В сирийской провинции Алеппо 198 боевиков сдались властям, сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон Сослан Цебоев. «Была достигнута договоренность о выводе участников незаконных вооруженных формирований из северной части Алеппо, безопасного сопровождения и дальнейшего их амнистирования», — сказал Цебоев.

Сдавшихся участников бандформирований вывели с неподконтрольной правительству территории через контрольной-пропускной пункт. На нем сотрудники сирийских спецслужб проводили личный досмотр сдавшихся боевиков. Российская военная полиция обеспечивала безопасность периметра.

Многих сдавшихся боевиков ждет амнистия, заявил «РИА Новости» представитель администрации провинции Алеппо Абдулла Хуссейн. «Это очень правильное решение, ведь чаще всего люди просто оказываются не в том месте не в то время, при этом у них не было намерения воевать против своей страны», — сказал он.

Бизнес
Новости

Табачные компании попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет

РБК / Ведомости
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Ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции направили в правительство письмо с просьбой провести дополнительное обсуждение антитабачной концепции, разработанной Минздравом, сообщает РБК со ссылкой на копию документа. В ассоциацию входят российские «дочки» корпораций JTI, British American Tobacco, Imperial Tobacco, «Донской табак» и другие.

Табачные компании не согласны со многими предложениями Минздрава, в том числе с требованием относить информацию о составе табачных изделий к сведениям, которые не могут составлять коммерческую тайну. Производители табачной продукции настаивают на том, что информация об ингредиентах сигарет и их сочетаниях «охраняется законодательством на национальном, европейском и международном уровне».

Кроме того, табачники считают чрезмерным предложение Минздрава запретить использование ингредиентов со вкусами пищевых продуктов. В антитабачной концепции говорится, что использование таких добавок «увеличивает их привлекательность для детей и подростков, впервые пробующих курить». Понятие «привлекательность» является субъективным и не может служить четким критерием для установления норм регулирования продукции, считают производители.

В правительстве пока не прокомментировали информацию.

Новая концепция по сокращению курения табака до 2022 г. 18 октября была внесена в правительство. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, она «включает в себя меры, направленные на ограничение в том числе средств электронной доставки никотина». Проект антитабачной концепции подразумевает под собой поэтапное повышение налога на табачные изделия, увеличение ставок акцизов и введение налога на сигареты.

Бизнес
Новости

Сотрудников Россельхознадзора обязали работать в выходные из-за проблем с зерном в Петербурге

Ведомости
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Вице-премьер Аркадий Дворкович обязал Россельхознадзор наладить работу территориальных органов ведомства по выдаче необходимых сопроводительных документов на сельхозгрузы в выходные и праздники. Это должно быть сделано, чтобы в Петербурге не возникло дефицита хлеба. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на поручение Дворковича руководителю ведомства Сергею Данкверту от 30 октября. Ранее в октябре петербургские хлебокомбинаты и мукомольные предприятия начали жаловаться на недостаток зерна из-за нехватки вагонов и задержек с согласованием их заявок. Губернатор Георгий Полтавченко в конце сентября сообщил Дворковичу об угрозе дефицита хлеба и отметил, что городские предприятия не получают достаточно вагонов из-за экспорта зерна.

20 октября в Минтрансе прошло совещание по этой проблеме. На нем представители петербургских предприятиий жаловались, что вагоны с зерном не подаются, их заявки не согласовываются. В РЖД на это заявляли, что вагоны подолгу стоят под погрузкой на элеваторах (до десяти суток) и что есть проблемы с выгрузкой.

Источник газеты в отрасли считает, что недоступность сотрудников Россельхознадзора в выходные и в праздники действительно сильно замедляет оборачиваемость вагонов, «плюс к тому в пятницу они часов в 15 закругляются». Еще одну причину проблемы он видит в том, что 30–40% элеваторов не работают в выходные и не заинтересованы в ускорении погрузки, хотя вагоны прибывают круглосуточно.

Опрошенные газетой эксперты считают, что проблему следует решать комплексно, наладив работу элеваторов, железнодорожных операторов и портов одновременно. Мобилизация чиновников Россельхознадзора ускорит оформление сертификатов, но принципиально ситуацию не изменит, считает директор «Совэкона» Андрей Сизов.

После указания Дворковича Россельхознадзор проверил работу инспекторов в зерновых регионах и не обнаружил ни одной жалобы, сообщил газете представитель ведомства. Он добавил, что в ряде регионов инспектора службы, занимающиеся оформлением документов при перевозке зерна, и так работают круглосуточно, а в «социальных регионах» при наличии заявки выходят в выходные и праздничные дни. В Россельхознадзоре допустили, что «произошло некое недопонимание» со стороны Минтранса, так как некоторые сертификаты на зерно могут оформлять и структуры, относящиеся к другим ведомствам.

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Бизнес
Новости

«Дочка» «Ростеха» обвинила Siemens в затягивании суда по турбинам

ТАСС
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Немецкий концерн Siemens намеренно затягивает рассмотрение дела по иску о поставках турбин в Крым, заявляя новые ходатайства, считают в «Технопромэкспорте» (структура «Ростеха»). Об этом заявил ТАСС представитель «Технопромэкспорта». По его мнению, претензии истца изначально имеют не экономическую, а политическую природу.

«Экономические права Siemens не нарушены, контракт исполнен на 100%, и истец прекрасно это знает. В ходе спора Siemens фактически добивается, чтобы российские компании и российские суды на российской территории признавали санкционные требования чужой международной организации — Евросоюза», — сказал собеседник агентства.

Это заявление прозвучало перед заседанием Арбитражного суда Москвы. Он рассматривает иск Siemens и присоединившейся к нему российской компании «Сименс технологии газовых турбин» (совместное предприятие Siemens и «Силовых машин») к ОАО и ООО «Технопромэкспорт». Иск немецкий концерн подал в июле. Его претензии связаны с исполнением контракта, по которому завод «Сименс — технологии газовых турбин» изготовил для «Технопромэкспорта» четыре газотурбинных установки. Оборудование предназначалось для строительства ТЭС в Краснодарском крае. По версии истца, структуры «Ростеха» в нарушении санкций Евросоюза переместили турбины в Крым. В октябре «Технопромэкспорт» подал встречный иск к Siemens о признании сделки частично недействительной.

Политика
Новости

СМИ сообщили об авиаударах Израиля по Сирии

Ведомости
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ВВС Израиля нанесли удары по оружейному складу в сельской местности к югу от города Хомс в Сирии. Это сообщает Jеrusalem Post со ссылкой на арабские СМИ. Удар был нанесен из воздушного пространства Ливана, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана. Бомбардировку склада Reuters подтвердил командир отряда, который сражается на стороне сирийских правительственных войск.

ПВО Сирии нанесли по израильским самолетам ответный удар, но не задели их, сообщают арабские СМИ и «РИА Новости».

Это третий случай за последние недели, когда СМИ сообщают об авиаударах Израиля по Сирии, отмечает Jerusalem Post.

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Стиль жизни
Новости

Адвокат дисквалифицированных лыжников назвал решение МОК политическим

ТАСС / Ведомости
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Адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн считает, что дисквалификация спортсменов носит политический оттенок. «Представленные доказательства были очень-очень слабыми, настоящих улик так и не было представлено. Это скорее политическое решение», — сказал Вишеманн.

1 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал двух российских лыжников — Александра Легкова и Евгения Белова. Им запрещено участвовать в Олимпиадах. Помимо этого МОК лишил их медалей, завоеванных на Играх 2014 г. в Сочи. Результаты спортсменов были аннулированы.

«Я очень разочарован, но не сказать, что очень удивлен. Сама атмосфера в штаб-квартире МОК говорила о том, что решение было принято еще до того, как слушания начались. И это не только мое мнение, но и других адвокатов, которые защищали российских спортсменов», — добавил адвокат.

Политика
Новости

Белый дом обвинил Россию в пренебрежении к выводам доклада по химоружию в Сирии

Интерфакс / Ведомости
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Россия игнорирует и пренебрежительно относится к выводам доклада Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о химатаках в Сирии, считает Белый дом. «Попытки России подорвать и прекратить работу Совместного механизма демонстрируют ее полное пренебрежение к страданиям и гибели людей, вызванных применением химического оружия, а также полное отсутствие уважения к международным нормам», — говорится в заявлении Белого дома (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что доклад ООН и ОЗХО игнорирует российскую позицию. В нем содержатся итоги расследования химической атаки в Хан-Шейхуне в Сирии.

В докладе утверждается, что «Сирийская Арабская республика несет ответственность за использование зарина в Хан-Шейхуне». Жертвами химатаки, которая была совершена 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун, стали почти 100 человек. Запад обвиняет в случившемся сирийское правительство, Дамаск обвинения отвергает.

Технологии
Новости

Цукерберг предупредил о будущем снижении прибыльности Facebook

Ведомости
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Финансовые результаты Facebook за III квартал превзошли прогнозы аналитиков, сообщает Business Insider. Однако гендиректор компании Марк Цукерберг предупредил, что теперь вложения в безопасность - борьбу с дезинформацией и интернет-травлей - возросли настолько, что это скажется на прибыльности.

Квартальная выручка Facebook впервые превзошла $10 млрд и составила $10,33 млрд при прогнозе в $9,84 млрд, это на 47% больше, чем в III квартале 2016 г. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 79% в годовом измерении и составила $4,71 млрд, или $1,59 на акцию.

Улучшение показателей произошло за счет продаж рекламы. Теперь рекламу в соцсети размещают более 6 млн компаний, а средняя стоимость ее размещения выросла на 35% в годовом измерении. Выручка от рекламы показала годовой рост на 49% и составила $10,1 млрд. 88% выручки приходится на доходы от мобильной рекламы.

Количество активных пользователей в месяц выросло с 2,01 млрд во II квартале до 2,07 млрд, число активных пользователей в день выросло с 1,32 млрд во II квартале до 1,37 млрд. Компания также изменила методику выявления и подсчета дублирующих аккаунтов. Из 2,07 млрд ежемесячных активных пользователей 10% приходится на дублирующие аккаунты - вторые и прочие аккаунты одного и того же человека. Ранее в компании считали, что они составляют 6% от общего числа аккаунтов. Оценка доли фейковых аккаунтов также была уточнена с прежних 1% до 2-3%.

Цукерберг предупредил, что рост финансовых показателей компании начнет замедляться из-за инвестиций в безопасность, но добавил, что защита сообщества пользователей соцсети ему важнее, чем наращивание прибыли. 31 октября главный юрисконсульт Facebook Колин Стретч заявил в конгрессе, что компания до конца 2018 г. наймет дополнительно 10 000 сотрудников в подразделения, которые занимаются безопасностью и борьбой с дезинформацией в сети, всего над этим будут работать 20 000 человек. В свою очередь финдиректор компании Дейв Венер сообщил о росте операционных расходов в 2018 г. на 45-60%. Он также предупредил, что выручка от рекламы, которую показывают пользователям в новостных лентах, перестанет расти, так как количество размещаемых там рекламных сообщений достигло возможного предела.

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Политика
Новости

Россия отвергла обвинения во вмешательстве в выборы в США

Ведомости
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Российское посольство в США отреагировало на обвинения в предвыборной пропаганде, прозвучавшие накануне в конгрессе на слушаниях с участием юристов Facebook, Twitter и Google. «Состоявшиеся в конгрессе слушания представителей Twitter, Facebook и Google подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы», - говорится в заявлении посольства на его странице в Facebook.

Дипломаты осудили реакцию американских властей на сообщения интернет-гигантов. «Сегодня неприемлемый выпад допустил сенатор от Орегона Р(ональд). Уайден, назвавший руководство России фашистским. Адекватность покинула еще одного народного избранника в Вашингтоне? Понял ли он вообще, о чем говорит? Или главное привлечь внимание к себе, если уж не получается выбить доказательства из вызванных на допрос?» - говорится в заявлении. Слова сенатора российские дипломаты расценили как «откровенную провокацию» и обратили внимание на ущерб и без того непростым отношениям двух стран. «Пора уже даже тем, кто здесь предпочитает тон лавочников, развязавших Вторую мировую войну, уяснить, что Российская Федерация во внутренние дела Соединенных Штатов Америки не вмешивается», - подчеркнули представители посольства.

1 ноября юристы соцсетей рассказали конгрессменам о деятельности «фабрики троллей» - Агентства интернет-исследований. Его обвиняют в продвижении постов, создающих социальную напряженность. Как следовало из доклада Facebook к слушаниям, прочитать их могли 126 млн человек - около 40% населения США, или половина избирателей страны. Активность троллей продолжилась и после выборов. Представители соцсетей уверены, что эта деятельность была санкционирована российскими властями.

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Политика
Новости

Трамп призвал казнить исполнителя теракта в Нью-Йорке

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп считает, что подозреваемый в совершении теракта на Манхэттене Сайфулло Саипов достоин смертной казни.

«Нью-йоркский террорист был счастлив, когда попросил повесить флаг ИГ («Исламское государство», запрещено в России) в своей больничной палате. Он убил восемь человек, 12 получили тяжелые ранения. Он достоин смерти!» - написал Трамп в Twitter.

Теракт произошел 31 октября недалеко от Всемирного торгового центра. Пикап выехал на велосипедную дорожку и наехал на людей. Шесть пострадавших скончались на месте, еще двое - в больнице.

Водителя пикапа ранили полицейские. Им оказался 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов. Он выиграл грин-карту и проживал в США с 2010 г. После теракта Трамп предложил прекратить выдавать вид на жительство через лотерейную программу.

Саипову предъявили обвинение по двум эпизодам: пособничество ИГ и насилие и уничтожение автомобилей, в результате чего погибли восемь и более человек. Максимальным наказанием по первому может быть пожизненное заключение, по второму – смертная казнь, заявил и. о. прокурора Южного округа Нью-Йорка Джим Кун. Он уточнил, что позднее Саипову могут предъявить новые обвинения.

По данным агентства Associated Press, Саипов планировал после первой атаки добраться до Бруклинского моста и наехать на пешеходов и там.

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