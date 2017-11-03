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Сотрудник Twitter заблокировал аккаунт Трампа перед увольнением

Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter оказался заблокирован из-за действий увольняющегося сотрудника службы поддержки. Как сообщила сеть микроблогов, он отключил доступ к странице в свой последний рабочий день. Имя бывшего сотрудника и мотивы его поступка в сообщении не уточняются.

Аккаунт Трампа был недоступен в течение 11 минут. При попытке зайти на страницу пользователю сообщалось, что страница @realdonaldtrump не существует. Затем доступ к аккаунту президента США восстановили.

Ранее Twitter назвал причиной блокировки ошибку одного из сотрудников. При этом компания указывала, что он отключил доступ непреднамеренно.

Сам Трамп пока не прокомментировал произошедшее.

Трамп зарегистрирован в Twitter с 2009 года. У него более 41 млн подписчиков. Президент США отмечал, что победе на выборах обязан, в том числе, этой соцсети. «Не будь твитов, меня бы здесь не было», - говорил он в интервью газете Financial Times в апреле. Нередко Трамп использует Twitter для нападок на американские СМИ, крупный бизнес или лидеров других стран. Некоторые посты противоречили политике Twitter, запрещающей призывы к насилию. Но компания ранее отказалась блокировать доступ к ним из-за информационной значимости. Агентство Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков писало, что рыночная стоимость Twitter снизится почти на $2 млрд, если Трамп прекратит публиковать твиты.