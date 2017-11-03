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Twitter по ошибке заблокировал аккаунт Трампа

Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter 2 ноября был по ошибке заблокирован на 11 минут. При попытке войти в него сообщалось, что «страница не существует». «Сегодня аккаунт @realdonaldtrump был непреднамеренно деактивирован из-за ошибки сотрудника Twitter. Аккаунт было недоступен 11 минут, затем он был восстановлен. Мы продолжаем расследование и предпринимаем шаги для предотвращения подобных инцидентов впредь», - говорится в сообщении компании.

Трамп – активный пользователь соцсетей. «У меня более 100 млн подписчиков в Facebook, Twitter, Instagram. Более 100 млн. Мне не нужно обращаться к фейковым медиа», - говорил он в интервью Financial Times. С момента избрания президентом его аудитория в Twitter выросла с 13 до 41,7 млн. «Не будь твитов, меня бы здесь не было», - признавал Трамп, не успев проработать в Белом доме и четырех месяцев.

Окружение Трампа не раз пыталось ограничить его самостоятельность в соцсетях. Еще на этапе предвыборной кампании The New York Times писала, что его аккаунт в Twitter стал рассматриваться штабом как «нефильтрованный канал для агрессии». За несколько дней до выборов записи Трампа начала редактировать его пресс-секретарь Хоуп Хикс.

Twitter – основной инструмент Трампа для отражения нападок, отмечает The Washington Post. Его задиристые твиты беспокоили не только его окружение, но и международное сообщество. «Только послушайте, что министр иностранных дел Северной Кореи говорит в ООН. Если он передает мысли маленького Ракетного Человека (такое прозвище Трамп дал лидеру КНДР), то их скоро не будет», - обещал он в сентябре на фоне сообщений Пхеньяна об успешных ракетных и ядерных испытаниях. Некоторые пользователи отмечали тогда, что пост Трампа противоречит политике Twitter, запрещающей призывы к насилию. Однако тогда компания отказалась блокировать президентский аккаунт. Она пояснила, что при принятии подобных решений учитывается информационная составляющая и общественный интерес, который представляют спорные твиты.