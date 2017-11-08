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Alphabet начал тесты самоуправляемых автомобилей на реальных улицах

Waymo, занимающееся разработкой самоуправляемых автомобилей подразделение Alphabet, начало тестировать на общественных дорогах автомобили, за рулем которых не сидят люди, сообщила The Wall Street Journal. Тесты проходят в Финиксе, штат Аризона, с конца октября. Сотрудники Waymo находятся в самоуправляемых минивэнах Chrysler Pacifica, однако они сидят на заднем сиденье. Они могут лишь нажать специальную кнопку, чтобы автомобиль остановился в безопасном месте.

По словам гендиректора Waymo Джона Крафчика, это не просто «демонстрация», а начало нового этапа развития технологии. Сейчас компания испытывает автомобили лишь на ограниченной территории, но в будущем планирует проводить тесты на территории всей агломерации Финикса площадью около 1500 кв. км. В ближайшие месяцы Waymo планирует использовать эту технологию в сервисе по вызову автомобилей Early Rider. В июле Alphabet получил патент на систему, позволяющую самоуправляемым автомобилям находить подходящие места, чтобы подбирать и высаживать пассажиров.

Alphabet начал заниматься разработкой самоуправляемых автомобилей восемь лет назад и инвестировал в нее свыше $1 млрд, отмечает Financial Times. В прошлом году этот проект превратился в отдельную компанию Waymo. Другие компании, включая Uber, General Motors и BMW, тоже тестируют технологии автопилота на общественных дорогах. Но в их автомобилях за рулем присутствуют водители, готовые взять управление под свой контроль в случае необходимости.

Самоуправляемые автомобили на дорогах