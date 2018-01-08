SpaceX успешно запустила секретный спутник

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При пожаре в девятиэтажном доме в Тюмени погиб человек

При сильном пожаре в Тюмени есть погибший и пострадавший, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в кирпичном доме по адресу Ткацкий проезд, 6, поступило в 17.41 по местному времени (15.41 мск). По данным ведомства, к моменту прибытия первых подразделений горел утеплитель на торце здания с первого по седьмой этаж. Первоначально площадь пожара оценивалась в 500 кв. м, затем она выросла до 1500 кв. м. Из дома было эвакуировано 160 человек, спасено 24 человека.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области, в результате пожара один человек погиб. «Сейчас был обход здания и в одной из квартир обнаружено тело», - сообщил собеседник агентства. Также есть один пострадавший. «По нашей информации, одного человека увезла скорая, женщина отказалась от госпитализации», - добавил он.

На 19.20 мск пожар ликвидирован. «Сейчас идет проверка комнат, проливка и по людям [принимается решение] - кого запускать домой, кого в гостиницу "Колос" расселять», - пояснил он.

На тушении пожара было задействовано 24 единицы спецтехники и 110 человек.