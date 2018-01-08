SpaceX успешно запустила секретный спутник
Американская компания SpaceX, основанная предпринимателем Илоном Маском, успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с секретным спутником для нужд правительства США, сообщил телеканал CNN. Многоразовая первая ступень носителя совершила успешную посадку.
По данным портала TechCrunch, ракета-носитель с секретным спутником Zuma стартовала с пускового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде в ночь на понедельник. Не раскрывается не только предназначение спутника, но и агентство, в интересах которого он запущен. Zuma выведен на низкую околоземную орбиту (высотой порядка 2000 км).
Запуск откладывался более месяца и стал первым запуском ракеты-носителя SpaceX в 2018 г. На январь запланирован первый испытательный запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy. В прошлом году компания совершила 18 успешных запусков. Россия в 2017 г. также провела 18 успешных космических запусков, один запуск («Метеор-М» 28 ноября) был аварийным.