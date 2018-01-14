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В Иране полностью разблокировали Telegram

Власти Ирана полностью разблокировали работу мессенджера Telegram на территории страны, сообщает иранское агентство ИРНА со ссылкой на источники. По данным агентства, в Иране мессенджером пользуются около 40 млн человек.

В конце декабря иранские власти заблокировали Telegram и Instagram. Такое решение было принято Высшим советом безопасности Ирана для поддержания общественного порядка после того, как в ряде крупных иранских городов прошли акции протеста в связи с экономической ситуацией в стране.

Уличные протесты в Иране начались 28 декабря. В результате беспорядков погиб как минимум 21 человек. Поводом для протестов стали экономическая ситуация, коррупция, высокие цены и безработица в стране.