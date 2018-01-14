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Кадетская школа в Люберцах закрыта на каникулы после отравления учащихся

Кадетская школа в подмосковных Люберцах, более 40 учеников которой отравились, будет закрыта на дополнительные каникулы – с 15 по 21 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу муниципалитета Владимира Ружицкого.

«В связи с выявленными фактами массового заболевания детей и сотрудников кадетской школы городского округа Люберцы острой кишечной инфекцией, принято решение объявить в этом образовательном учреждении с 15 января по 21 января дополнительные каникулы», - сказал Ружицкий.

Информация об отравлении детей поступила в правоохранительные органы в субботу, 13 января, когда были госпитализированы восемь детей в возрасте от 8 до 14 лет с признаками пищевого отравления. По данным на утро воскресенье, число отравившихся выросло до 47. По предварительным данным, все они отравились в кадетской школе.

Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Установлено, что работники ООО «Огонек», готовившие завтрак и обед в школе 12 января, нарушили санитарно-эпидемиологические нормы.