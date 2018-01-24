Прокатчик «Смерти Сталина» начал уведомлять кинотеатры об отмене показов
Во второй половине среды, 24 января, «Вольга» получила от Министерства культуры письменное уведомление об отзыве прокатного удостоверения на фильм «Смерть Сталина», сообщил «Ведомостям» представитель кинокомпании (она должна была прокатывать эту картину в России). «Вольга» начала уведомлять кинотеатры об отмене показа фильма, добавил он.
«Смерть Сталина» – сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм рассказывает о борьбе за власть после смерти советского вождя. В России его собиралась прокатывать кинокомпания «Вольга».
Во вторник, 23 января, министр культуры Владимир Мединский заявил, что прокатное удостоверение «Смерти Сталина» у «Вольги» отзывается. Без такого документа от Минкультуры кинотеатры не имеют права показывать картины. Минкультуры впервые отозвало уже выданное прокатное удостоверение.
Мединский назвал «Смерть Сталина» оскорбительной насмешкой над советским прошлым и, «самое противное, над жертвами сталинизма»: «У нас нет цензуры <...> Но есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней».
Но вплоть до последнего времени фильм значился в расписании кинотеатров в таких сетях, как «Киномакс» и «Синема стар». Отдельные кинотеатры, в частности московский «Пионер», продолжали продавать на него билеты. Как указывал представитель «Пионера», в реестре прокатных удостоверений Минкультуры разрешение на «Смерть Сталина» значится как действующее.
На момент публикации этой новости прокатное удостоверение «Смерти Сталина» по-прежнему значилось в реестре Минкульта без каких-либо отметок о его отзыве, убедились «Ведомости».