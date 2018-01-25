ООН усилит надзор в интернете для борьбы с терроризмом
ООН активизирует работу в интернете и соцсетях для мониторинга террористических угроз, рассказал в интервью «Интерфаксу» глава управления международной организации по контртерроризму Владимир Воронков.
Террористические группы используют интернет в целях радикализации, распространения пропаганды и получения средств, отметил Воронков. «Высока вероятность и того, что в будущем террористы станут еще более умело использовать современные технологии, в том числе для заманивания молодежи в свои преступные сети», - считает он.
В этой связи «ООН осознает необходимость проведения комплексной работы на этом направлении и по просьбе государств-членов продолжает наращивать потенциал в области использования интернета и социальных сетей для планомерной борьбы с терроризмом», подчеркнул Воронков.
Эта проблема обсуждается на полях глобальных форумов с привлечением бизнес-сообщества в цифровой сфере, отметил Воронков. По его словам, подобное мероприятие будет организовано в Белоруссии осенью этого года.