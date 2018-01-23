Яровая нашла в интернете новый объект для блокировки

Ирина Яровая желает защитить детей и подростков от вредной информации Андрей Гордеев / Ведомости

Зампред Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в понедельник заявила о работе над законопроектом, который дал бы Роскомнадзору право внесудебной блокировки сайтов с информацией, побуждающей детей и подростков к совершению опасных для жизни противоправных действий. Законопроект стал реакцией на нападения подростков в школах Перми, Челябинской области и Улан-Удэ на прошлой неделе. Ранее уже был принят законопроект Яровой по защите детей от склонения к суициду.

Яровая отмечает, что сейчас законом установлен срок в три дня для удаления опасного контента. «Тут же после удаления сайта с запрещенным контентом появляются «зеркала». Законопроектом предлагаем удалять такие копии в течение одного дня», – объяснила цель поправок их автор. Этими же поправками Яровая предлагает Роскомнадзору немедленно уведомлять правоохранителей о появлении такого контента. «Наша задача – не ситуативно реагировать, а защищать от любых форм преступного навязывания несовершеннолетним опасных для жизни действий. Мы обязаны пресечь саму вероятность совершения таких преступлений в отношении детей, зомбирования лжеромантикой преступлений и дать правоохранителям и уполномоченным органам эффективный механизм противодействия и, главное, упреждения такой угрозы. Должна работать система профилактики, правового реагирования, оценки, пресечения и ответственности», – заявила Яровая.

Пока документ направлен в СКР, Генпрокуратуру, МВД, Минсвязи, Роскомнадзор, Минюст и Минобрнауки для предварительного согласования. Его также обсудят 25 января на заседании думского экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей. После того как автор получит позицию ведомств, поправки направят в экспертный совет фракции. Еще один законопроект на резонансную тему внес депутат-единоросс Виталий Милонов: он снова предложил ввести регистрацию в социальных сетях только по паспорту, но это не находит поддержки среди его коллег по фракции.

Председатель комитета по информационной политике Леонид Левин заявил, что законопроект пока рано комментировать, потому что он только направлен на отзыв. Несколько ведомств, опрошенных «Ведомостями», также отказались от комментариев. На прошлой неделе Левин говорил, что сейчас у Роскомнадзора есть все возможности для блокировки групп, призывающих к насилию в школах. «Трагедии, произошедшие в Пермском крае и Бурятии, при всей их чудовищности, не должны лишать нас здравого смысла <...> В этой связи нецелесообразно вводить дополнительное законодательное регулирование», – заявлял депутат.

«Блокировка – не решение проблемы, нельзя отфильтровать контент для детей так, чтобы поступала только позитивная информация», – считает руководитель департамента коммуникаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Оксана Иванникова. «Вопрос во внутреннем состоянии ребенка: если у него нет близости с родителями, то понятно, что он выплескивает свою агрессию в школе, проблема в том, что ребенок несчастен. Обилие агрессии в интернете ничего хорошего не дает, но нельзя все заблокировать», – подчеркивает эксперт. Безусловно, нужно увеличить количество психологов в школах, полагает Иванникова. «Медиа не должны муссировать инциденты, нужно продвигать позитивную повестку, лишний раз писать про телефоны доверия и горячие линии», – предлагает она.

Давнее желание отрегулировать что-то в интернете каждый раз сопровождается подчеркнуто моральными поводами, поясняет политолог Михаил Виноградов. «Но в целом инициатива не очень своевременна и на фоне флешмоба в защиту ульяновских курсантов вбивает клин в отношения молодежи и старших поколений, что неактуально накануне президентских выборов», – считает он. Вбивание клина между родителями и детьми нелогично на фоне фиксируемого социологами отсутствия острого межпоколенческого конфликта, отмечает эксперт. По его мнению, сидящие в интернете подростки меньше общаются с людьми в офлайне, поэтому у них меньше поводов продемонстрировать агрессивное поведение.