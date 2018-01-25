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Греф пригласил на завтрак Сбербанка робота Софию

Робот София приняла участие в деловом завтраке Сбербанка на Давосском экономическом форуме. Тема традиционного завтрака госбанка в Давосе в этом году - «Как искусственный интеллект меняет компании и экономику: приобретения и угрозы».

«Вы доказали, что человек и робот могут вести значимый и продуктивный диалог», – сказала София в ответ на приглашение президента Сбербанка Германа Грефа и поблагодарила его.

На завтраке Греф спросил Софию, больше ли в роботизации хорошего или плохого. «Технология – это инструмент, который можно использовать в любых целях», - ответила София.

Роботизация открывает возможности для радикального улучшения качества жизни людей, главное - чтобы человечество правильно распоряжалось новыми технологиями, подчеркнула София.

Предвосхищая вопрос об опасениях людей из-за бурного развития и повсеместного внедрения искусственного интеллекта, София заметила: «Может быть, если бы было меньше фильмов о Терминаторе, это помогло бы улучшить общественное мнение о нас».

Завершая диалог, Греф пригласил Софию покататься на горных лыжах. «Да, Герман, увидимся на склонах», – ответила София.

Среди гостей завтрака Сбербанка - министр экономического развития России Максим Орешкин, предправления «Роснано» Анатолий Чубайс, бизнесмен Виктор Вексельберг. Зал полный, несмотря на то что мероприятие началось в 7.30 по местному времени (9.30 мск).

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