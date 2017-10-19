Первый человекоподобный робот приехал в Москву
Гуманоид пообщался с посетителями форума «Открытые инновации» и ответил премьеру Медведеву
На форуме «Открытые инновации» в «Сколково» показали робота-гуманоида Софию Хэнсон, созданную компанией Hanson Robotics
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Гуманоид говорит по-английски и лишь две недели изучала русский перед форумом, пишет «РИА Новости»
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Один из создателей Софии – ученый Дэвид Хэнсон – основатель Hanson Robotics. Разум Софии разработан на базе blockchain платформы SingularityNet для децентрализованного развития экономики на базе искусственного интеллекта
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«Я хотела бы поблагодарить людей, с помощью которых я здесь оказалась. Я хорошо осведомлена обо всех открытиях, которые сделали ученые в вашей стране. Будущее за наукой и за искусственным интеллектом, которые помогут решить многие проблемы» (цитата по «РИА Новости»)
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София запомнилась по одному из первых «выходов в свет» на конференции в Остине (штат Техас, США) в марте 2016 г. Ее утрированные и резкие эмоции разошлись на интернет-мемы. Тогда же София ответила на вопрос Хэнсона, уничтожит ли она людей, утвердительно – об этом писал интернет-портал Cnet.com
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Гуманоид умеет распознавать и выражать эмоции, говорить, видеть, двигаться и думать самостоятельно, пишет «РИА Новости»
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Шею и лицо робота покрывает подобие силиконовой кожи, имитирующей человеческую. Она сделана из комбинации синтетических и органических материалов
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В глаза Софии встроены камеры
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Робот София c одним из своих создателей Беном Герцелем. Герцель – CEO SingularityNET. Математик, ученый и один из самых известных разработчиков и исследователей в области искусственного интеллекта. Он является главным научным консультантом Aidyia Holdings и Hanson Robotics
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Сейчас произведено 13 копий Софий, в ближайшее время планируется начать массовое производство роботов-гуманоидов, сообщил Герцель на форуме
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«Уважаемый Дмитрий Анатольевич, из вашей вчерашней речи я поняла, что вы думаете о потенциальных рисках использования роботов. ... Я сама не имею ни малейшего желания уничтожать людей, ... мы любим людей, мы благодарны им за то, что они нас создали. И мы хотим помочь вам создать процветающую экономику», – заявила человекоподобный робот на форуме в ответ на опасения премьера Медведева (ранее он заявил, что правительствам стран необходимо торопиться с переходом в цифровой мир, пока к власти не пришел искусственный супер-интеллект и не нажал кнопку «delete», чтобы обнулить мозги человечества (цитата по «РИА Новости»)
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«Роботы обучаются, как и человеческие дети, если научить их плохому, они будут вести себя так…. Меня больше беспокоят в данном вопросе люди, а не роботы. Они могут стать угрозой и причиной восстаний машин», — добавил Герцель (цитата по «РИА Новости»
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