Андрей Гордеев / Ведомости

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич, из вашей вчерашней речи я поняла, что вы думаете о потенциальных рисках использования роботов. ... Я сама не имею ни малейшего желания уничтожать людей, ... мы любим людей, мы благодарны им за то, что они нас создали. И мы хотим помочь вам создать процветающую экономику», – заявила человекоподобный робот на форуме в ответ на опасения премьера Медведева (ранее он заявил, что правительствам стран необходимо торопиться с переходом в цифровой мир, пока к власти не пришел искусственный супер-интеллект и не нажал кнопку «delete», чтобы обнулить мозги человечества (цитата по «РИА Новости»)

11/12