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Первый человекоподобный робот приехал в Москву

Гуманоид пообщался с посетителями форума «Открытые инновации» и ответил премьеру Медведеву
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