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Запуск ракеты-носителя «Союз» перенесли в последний момент

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-08» в последний момент был перенесен на резервную дату – 13 февраля, сообщает «Роскосмос». Запуск должен был состояться в воскресенье в 11.58 мск с космодрома Байконур.

«На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются», – говорится в сообщении госкорпорации.

Запуск могли перенести из-за проблем в системе управления ракеты-носителя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. «Там мог возникнуть конфликт или ошибка в работе компьютерной системы. Это будет проверяться в первую очередь», – сказал собеседник агентства.

Космический грузовик «Прогресс» должен был доставить на Международную космическую станцию более 2 т различных грузов, в том числе топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

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