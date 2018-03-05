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Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на проблемы в его работе, сбой затронул в том числе пользователей из России, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой, согласно данным сервиса, произошел около 12.00 мск. Сильнее всего от него пострадали пользователи в Италии, Испании, Австрии, Бельгии, Великобритании, Латвии, Эстонии и Финляндии. О сбоях также пишут пользователи из Франции, Венгрии, Румынии, Германии, Польши, США. Проблемы возникли с подключением к мессенджеру, отправкой и получением сообщений и авторизацией.

В России на сбои в работе мессенджера жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. В самом Telegram подтвердили существующие проблемы, пообещав исправить их в ближайшее время. Позже компания уточнила, что проблема для пользователей в Европе устранена, для пользователей в Иране решится в ближайшее время.

«Теперь Европа снова на связи! Извините, что заставили вас ждать (если вы находитесь в Иране, потерпите еще немного, скоро там доступ также будет восстановлен)», – говорится в сообщении команды мессенджера в Twitter.

Ранее пользователи сталкивались с проблемами в работе мессенджера 20 февраля. Проблемы наблюдались как в веб-версии Telegram, так и в приложениях Telegram и Telegram X для мобильных устройств.

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