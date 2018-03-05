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Советник Путина счел Россию технически готовой к отключению от интернета

Россия технически готова к отключению от мировой сети, хотя этот процесс не может быть безболезненным, заявил советник президента Владимира Путина по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью Кириллу Позднякову на НТВ.

«Технически мы готовы к любым действиям сейчас, сбои всегда бывают при переходе с одной технологии на другую, – сказал Клименко (цитаты по "Интерфаксу"). – Если завтра наши коллеги отключат нас от рубильника, я не знаю, будет ли это безболезненно – обещается, что безболезненно. Я уверен, что безболезненно не будет».

«Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности», – продолжил он.

«Но само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция», – добавил Клименко.

Он отметил, что уже сейчас функционирует российский сегмент интернета, предназначенный специально для госслужащих. «Все чиновники, все госучреждения находятся за большим таким "китайским файрволом". То, чем всех нас пугают. Но пока все живы», – сказал советник президента.

Клименко напомнил, что правительственное постановление от 2010 г. предписывало перейти на отечественное программное обеспечение в течение пяти лет. «За пять лет перешло всего одно ведомство – ФССП (Федеральная служба судебных приставов. – "Ведомости"). Я не хочу употреблять слово "саботаж". Но нам показали наглядно, что надо заботиться о своем доме и замки надо на дверь вешать. И должно быть свое. Это правда», – заключил Клименко.