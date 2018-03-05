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Советник Путина счел Россию технически готовой к отключению от интернета

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Россия технически готова к отключению от мировой сети, хотя этот процесс не может быть безболезненным, заявил советник президента Владимира Путина по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью Кириллу Позднякову на НТВ.

«Технически мы готовы к любым действиям сейчас, сбои всегда бывают при переходе с одной технологии на другую, – сказал Клименко (цитаты по "Интерфаксу"). – Если завтра наши коллеги отключат нас от рубильника, я не знаю, будет ли это безболезненно – обещается, что безболезненно. Я уверен, что безболезненно не будет».

«Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности», – продолжил он.

«Но само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция», – добавил Клименко.

Он отметил, что уже сейчас функционирует российский сегмент интернета, предназначенный специально для госслужащих. «Все чиновники, все госучреждения находятся за большим таким "китайским файрволом". То, чем всех нас пугают. Но пока все живы», – сказал советник президента.

Клименко напомнил, что правительственное постановление от 2010 г. предписывало перейти на отечественное программное обеспечение в течение пяти лет. «За пять лет перешло всего одно ведомство – ФССП (Федеральная служба судебных приставов. – "Ведомости"). Я не хочу употреблять слово "саботаж". Но нам показали наглядно, что надо заботиться о своем доме и замки надо на дверь вешать. И должно быть свое. Это правда», – заключил Клименко.

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Политика
Новости

Новый заместитель Тулеева подарил все акции «Колмара» жене

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Бывший гендиректор угледобывающей компании «Колмар» Сергей Цивилев, назначенный на пост заместителя губернатора Кемеровской области, подарил свою долю в компании супруге, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Цивилева.

«Я подарил все свои акции супруге», - уточнил собеседник агентства. Он добавил, что решил передать акции жене (заместителю генерального директора «Колмара» Анне Цивилевой), чтобы дальше «продолжало все развиваться», отмечает «Интерфакс». По словам Цивилева, на пост заместителя губернатора его позвал руководитель Кемеровской области Аман Тулеев, с которым они знакомы уже 20 лет.

В январе 2018 г. «Колмар» сообщил, что Цивилев увеличил свою долю в компании до 70%. Он выкупил долю бизнесмена Андрея Бокарева, которому на тот момент принадлежали 30% «Колмара» через ООО «Аростан». До сделки Цивилев владел 40% «Колмара» (через ООО «Антэ холдинг»). Переговоры с Бокаревым шли полтора года, говорили в компании. Сумма сделки не сообщалась. Еще 30% «Колмара» принадлежат ООО «Волга груп» Геннадия Тимченко.

5 марта Цивилев занял пост заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Пост гендиректора «Колмара», в свою очередь, занял Артем Левин, ранее занимавший должность заместителя гендиректора и директора по производству ООО «УК "Колмар"». В компании обещали, что перестановки не повлияют на стратегию развития предприятия. «К 2021 г. "Колмар" намерен стать одним из лидеров на мировом рынке по поставкам коксующегося угля премиального класса», – подчеркивали в пресс-службе.

О назначении руководителя «Колмара» на пост заместителя губернатора стало известно на прошлой неделе. Собеседники «Интерфакса», сообщившие о назначении нового заместителя губернатора, отмечали, что вскоре после выборов президента Цивилев «будет назначен исполняющим обязанности губернатора». Источник «Ведомостей» подтверждал, что назначение Цивилева заместителем губернатора Кемеровской области может свидетельствовать о том, что в дальнейшем он может сменить на этом посту Тулеева. Согласно бюджету Кемеровской области на ближайшие три года, средства на губернаторские выборы заложены на 2018 г., а не на 2020 г., когда истекают полномочия действующего губернатора.

До этого назначения у губернатора Тулеева было 13 заместителей. ТАСС напоминает, что бывший вице-губернатор по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерина Кутылкина покинула свой пост 31 марта 2017 г. после того, как ее подчиненный - бывший руководитель департамента транспорта и связи - стал фигурантом уголовного дела.

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Бизнес
Новости

«Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о начале расторжения контрактов

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«Газпром» направил официальное уведомление в «Нафтогаз» о том, что начинает процедуру расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж. Об этом сообщил предправления «Газпрома» Алексей Миллер, передает «Интерфакс».

Ранее российская компания предупреждала, что планирует расторгнуть с «Нафтогазом» два контракта: на транзит газа и на поставки непосредственно в страну. Украинская сторона сообщала, что никаких документов, «свидетельствующих о намерении российской компании расторгнуть договоры», от «Газпрома» не было. Предправления украинской компании Андрей Коболев назвал заявление «Газпрома» шантажом. Новое дело в стокгольмском арбитраже по этому иску «Газпрома» абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров, пообещал Миллер.

Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд за прокачку меньшего объема газа в 2009-2017 гг. При этом украинский президент Петр Порошенко предупредил, что контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Если это произойдет, то Украина обратится в суд за дополнительной компенсацией ущерба, добавил он.

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Технологии
Новости

Жозе Моуринью станет экспертом телеканала RT во время ЧМ-2018

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Португальский тренер Жозе Моуринью будет работать экспертом телеканала RT во время чемпионата мира по футболу 2018 г., который пройдет в России. Об этом сообщает RT.

Моуринью будет участвовать в спецвыпусках телеканала, посвященных ЧМ-2018. «Я очень рад, что стал частью команды RT. С нетерпением жду начала чемпионата мира, который пройдет этим летом в России, и буду с удовольствием делиться своими мыслями о ходе матчей», – приводятся его слова в сообщении. Кроме того, вратарь Manchester United Петер Шмейхель будет вести авторскую программу на RT во время ЧМ-2018.

Моуринью – главный тренер Manchester United. Он также тренировал Real Madrid и Chelsea.

Итоги жеребьевки ЧМ-2018

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Финансы
Новости

Сбербанк запустил новый социальный сервис для детей

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Сбербанк запустил новый социальный сервис для детей «Островок безопасности». Об этом говорится в пресс-релизе банка. В рамках проекта любой офис Сбербанка станет местом, куда может обратиться за помощью потерявшийся ребенок, отмечается в сообщении.

Детские «Островки безопасности» гарантируют, что любой потерявшийся ребенок, обратившийся за помощью в отделение Сбербанка, будет находиться в безопасном месте под присмотром сотрудника банка. Сотрудники банка также свяжутся со скорой помощью и полицией, чтобы сообщить о потерявшемся ребенке.

«Согласно стратегии развития, Сбербанк строит экосистему, которая подразумевает не только финансовые продукты, но и социальные программы, направленные на различные группы наших клиентов, — говорит заместитель председателя правления Сбербанка Александр Торбахов. — Проект, нацеленный на заботу о детях, как о наиболее незащищенной категории, — вклад банка в наше общее будущее».

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Политика
Новости

Путин похвалил ФСБ за сохранение в тайне нового оружия

Ведомости
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Президент Владимир Путин похвалил ФСБ за то, что разработку нового оружия удалось сохранить в тайне, сообщает ТАСС.

«Хочу отметить, что удалось обеспечить эффективное оперативное контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов. Хочу поблагодарить вас и всех, кто участвовал в этой ответственной, сложной работе, – поблагодарить за этот результат, а эта работа шла и идет в непростых условиях», – заявил глава государства на коллегии ФСБ.

Президент напомнил, что в послании Федеральному собранию говорил о новых технологиях и системах вооружений, созданных для защиты страны, «обеспечения стратегического паритета» и повышения международной безопасности. Работа над новым оружием, по словам Путина, длилась в течение многих лет и включала усилия тысяч людей.

Путин впервые публично рассказал и показал кадры испытаний нового российского оружия в послании Федеральному собранию. Президент, в частности, сообщил о создании в России крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, комплексов «Авангард» и «Кинжал», ядерных подлодок-беспилотников и боевых лазеров. Он отмечал, что к испытаниям готовится новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».

В подтверждение своих слов глава государства показывал видеозаписи и графику некоторых испытаний. Новые образцы оружия, по его мнению, делают бессмысленной систему ПРО США и приближение военной инфраструктуры НАТО к границам страны. В Пентагоне в ответ сообщили, что показанные Путиным вооружения не изменят стратегию Вашингтона в том, что касается вооружений и разработок, поскольку все новые российские разработки уже учтены в военной стратегии США.

Как выглядит новейшее оружие России, которое должно напугать США

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Политика
Новости

Путин назвал ключевую задачу ФСБ

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Главная задача Федеральной службы безопасности (ФСБ) – защита государства и населения от террористической угрозы, заявил президент Владимир Путин на коллегии спецслужбы.

«За последние годы было много сделано для развития потенциала ФСБ, – обратился Путин к представителям спецслужбы (цитаты по "Интерфаксу"). – Вы получили новейшую технику и средства связи, современные информационно-аналитические ресурсы, укрепили кадровый состав, и сегодня важно максимально эффективно задействовать все эти возможности для решения комплекса стоящих перед службой задач, ключевая из них – это борьба с терроризмом».

Глава государства отметил положительную динамику снижения количества преступлений террористической направленности: если в 2012 г. их было 316, то в 2014 г. – уже 84, а в 2017 г. – 25. Путин объяснил такой результат усилением превентивной работы.

Президент также подчеркнул необходимость защитить от коррупционной угрозы планы по социальному развитию России, модернизации инфраструктуры и реализации госпрограммы вооружений. «Нашей стране предстоит реализовать масштабные, во многом беспрецедентные планы в социальном развитии, модернизации инфраструктуры, обновлении городов, населенных пунктов. Разворачивается работа по выполнению недавно принятой новой госпрограммы вооружений, и необходимо защитить решение всех этих задач от коррупционной угрозы», – сказал он.

В послании Федеральному собранию 1 марта Путин перечислил ключевые задачи России на будущие шесть лет – это повышение благосостояния населения, снижение бедности в два раза, увеличение ВВП в полтора раза на душу населения, инвестиции в инфраструктуру и социальную сферу. Также Путин рассказал о новейшем российском вооружении, которое призвано сохранять стратегический паритет в мире и исключить возможность нападения на Россию. Все военные разработки готовятся в рамках госпрограммы вооружений на 2018–2027 гг. стоимостью 19 трлн руб.

Как выглядит новейшее оружие России, которое должно напугать США

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Политика
Новости

Собчак потребовала от председателя Мосгордумы уволить облившего ее водой стажера

Ведомости
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Телеведущая, кандидат в президенты Ксения Собчак потребовала от председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова уволить стажера, который облил ее в воскресенье водой, передает «Интерфакс».

По ее словам, Шапошников должен был лично извиниться за действия стажера. Однако он ей не позвонил. «Вчера я сама ему звонила, и его телефон был выключен весь день», – пояснила Собчак.

«Давайте посмотрим в ближайшее время, уволит ли Шапошников человека, который вместе с ним пришел на мероприятие под его прикрытием и устроил эту мерзкую сцену», – отметила она.

По словам Собчак, из-за инцидента она упала и ударилась головой. Она считает, что унижение и скорбления женщины, которая «говорит, что думает о сегодняшней власти», стало нормальной практикой.

Ранее сообщалось, что Шапошников принес извинения телеведущей за воскресный инцидент, во время которого якобы его помощник облил ее водой и толкнул. «Уверен, что правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание», – написал он ранее на странице в Facebook.

По его словам, молодой человек, обливший Собчак водой, не является ни штатным сотрудником аппарата Мосгордумы, ни его помощником.

Кто спонсирует предвыборную кампанию Ксении Собчак

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Политика
Новости

Под Донецком обстреляли машину с депутатом Госдумы

Ведомости
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Под Донецком под обстрел попала машина с депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым, передает «Интерфакс» со ссылкой на помощницу парламентария.

«Журавлев попал в перестрелку под Донецком», – сказала собеседница агентства, отметив, что связаться с депутатом невозможно.

Агентство со ссылкой на неназванного собеседника в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщило, что депутат вместе с коллегами выехал из Донецка на одну из позиций рядом с линией соприкосновения. «Машина, в которой они ехали, оказалась под огнем украинских военных», – утверждает он.

По его словам, все успели покинуть машину. Пострадавших нет, автомобилю нанесен «непоправимый урон», добавил источник.

Журавлев избирался в Госдуму от партии «Родина», он не входит ни в одну из думских фракций.

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Бизнес
Новости

Россельхознадзор перенес введение запрета на поставки молока и сливок из Белоруссии

Ведомости
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Россельхознадзор перенес срок введения запрета на поставки наливного молока и сливок производства Белоруссии. Об этом говорится в сообщении службы.

«Временные ограничения на поставки на территорию России с территории Белоруссии вводятся с 15 марта 2018 г.», – говорится в сообщении.

Запрет коснется поставок наливных пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок, сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных молока и сливок, а также отдельных видов молочного сырья.

Партии товара, доставленные на временные контрольные ветеринарные пункты российско-белорусской границы после 15 марта, будут возвращены в Белоруссию.

Ранее Россельхознадзор уже несколько раз переносил сроки введения запрета. Российская сторона собиралась ввести ограничения с 26 февраля, после срок был перенесен на 6 марта.

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Технологии
Новости

Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера

Ведомости
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Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на проблемы в его работе, сбой затронул в том числе пользователей из России, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой, согласно данным сервиса, произошел около 12.00 мск. Сильнее всего от него пострадали пользователи в Италии, Испании, Австрии, Бельгии, Великобритании, Латвии, Эстонии и Финляндии. О сбоях также пишут пользователи из Франции, Венгрии, Румынии, Германии, Польши, США. Проблемы возникли с подключением к мессенджеру, отправкой и получением сообщений и авторизацией.

В России на сбои в работе мессенджера жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. В самом Telegram подтвердили существующие проблемы, пообещав исправить их в ближайшее время. Позже компания уточнила, что проблема для пользователей в Европе устранена, для пользователей в Иране решится в ближайшее время.

«Теперь Европа снова на связи! Извините, что заставили вас ждать (если вы находитесь в Иране, потерпите еще немного, скоро там доступ также будет восстановлен)», – говорится в сообщении команды мессенджера в Twitter.

Ранее пользователи сталкивались с проблемами в работе мессенджера 20 февраля. Проблемы наблюдались как в веб-версии Telegram, так и в приложениях Telegram и Telegram X для мобильных устройств.

Какие приложения россияне использовали чаще всего

Политика
Новости

Песков призвал критично отнестись к получившему «Оскара» фильму о допинге

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К озвученной в фильме «Икар» информации о допинге в российском спорте со слов экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова следует относиться осторожно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что это повод для комментариев из Кремля. Всем должно быть хорошо известна, скажем так, глубокая противоречивость личности Родченкова, поэтому, конечно, нужно весьма осторожно относиться к любым материалам, которые основаны на любых его заявлениях», – подчеркнул Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Картина американского режиссера Брайана Фогеля «Икар» получила «Оскара» как лучший полнометражный документальный фильм. В ленте повествуется история велогонщика-любителя, который пытается одержать победу в соревнованиях с помощью допинга. За консультацией герой фильма обращается к Григорию Родченкову, занимавшему в тот момент пост руководителя Московской антидопинговой лаборатории. В адрес Родченкова на церемонии вручения наград Американской киноакадемии звучали отдельные слова благодарности.

Родченков стал главным информатором Всемирной антидопинговой лаборатории (WADA). Его показания легли в основу расследования, итогом которого стало отстранение российской сборной от участия в Олимпиаде-2018. 

В интервью телеканалу ARD 30 января Родченков заявлял, что президент России Владимир Путин был в курсе употребления допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи в 2014 г. Кремль назвал эту информацию клеветой.

Сюрпризы и победители «Оскара»-2018

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