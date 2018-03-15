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ФАС возбудила дело против Google из-за нарушения закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Google из-за распространения рекламы онлайн-казино «Вулкан». Об этом говорится в материалах регулятора.

В службу поступило обращение человека, чье имя служба не раскрывает. Он обратил внимание ФАС на то, что при наборе в строке поиска Google слова «вулкан» появляются рекламные объявления сайтов-«зеркал» одноименного онлайн-казино. При клике на них осуществляется переход непосредственно на сайт онлайн-казино «Вулкан».

Распространение подобной контекстной рекламы запрещено действующим российским законодательством, отмечает ФАС. В частности, речь идет о федеральном законе № 244 и о законе о рекламе. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушение требований, добавляет антимонопольная служба.

ФАС просит Google Inc. и ее российское юрлицо ООО «Гугл» предоставить копии договоров, платежных поручении и иных материалов, на основании которых осуществлялось распространение контекстной рекламы онлайн-казино «Вулкан», копии этой рекламы, а также письменные пояснения. Все документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью как Google Inc., так и ООО «Гугл», следует из сообщения ФАС. Дело рассмотрят 10 апреля 2018 г.

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