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«Эхо Москвы» отзовет своих журналистов из Госдумы

«Эхо Москвы» отзывает журналистов из Госдумы в связи с решением парламентской комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвиненного журналистками в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил главред радиостанции Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

«Эхо Москвы» считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола (мало ли какие есть пристрастия у депутатов) и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы», - написал Венедиктов.

Радиостанция солидарна с подвергшимися домогательствам журналистками и разочарована решением депутатской комисси по этике, «по существу оправдавшей такую практику в высшем законодательном органе страны», подчеркнул Венедиктов. Он также подтвердил решение о прекращении взаимодействия редакции со Слуцким.

Главред «Эха Москвы» призвал другие редакции выразить солидарность с позицией РБК, «Коммерсанта» и «Дождя». Редакция РБК заявила об отзыве своих журналистов из Госдумы, газета «Коммерсантъ» сообщила о прекращении взаимодействия со Слуцким и комиссией по этике, телеканал «Дождь» также приостановил работу с Госдумой. Редакции выразили свое несогласие с решением комиссии по Слуцкому.

Трое парламентских журналисток обвинили председателя комитета по международным делам члена ЛДПР Слуцкого в сексуальных домогательствах. 21 марта думская комиссия по этике заслушала жалобы журналисток, однако не нашла доказательств неподобающего поведения со стороны Слуцкого.

Накануне 8 марта Володин заявил работающим в Госдуме журналисткам, что обвинения в адрес Слуцкого будут рассматриваться в рамках правового поля и исходя из презумпции невиновности. «Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу», – посоветовал также спикер.