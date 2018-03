«Эхо Москвы» отзовет своих журналистов из Госдумы

Бизнес

Новости

Однокурсник Путина продает долю в Антипинском НПЗ

Юрист Николай Егоров планирует продать долю в Антипинском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и основного владельца предприятия компанию New Stream.

Егоров владеет 20% Антипинского НПЗ. Он хочет продать 15%, рассказали газете два источника в отрасли. По словам третьего собеседника, близкого к акционерам НПЗ, Егоров готов полностью выйти из бизнеса.

Совладельцы New Stream Дмитрий Мазуров и Игорь Макаров владеют по 40% в НПЗ через кипрскую VIkay Iindustrial ltd. В New Stream изданию подтвердили планы Егорова продать долю, уточнив, что «переговоры продолжаются». Представитель юриста отказался от комментариев.

Егоров является соучредителем адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсником президента Владимира Путина. Юрист вошел в совет директоров Антипинского НПЗ в 2008 г. По данным источников «Коммерсанта», Егоров «хорошо знаком» с президентом Сбербанка (основной кредитор Антипинского НПЗ) Германом Грефом и «помогает клиентам банка, оказавшимся в сложных ситуациях».

Также Егоров владеет долей в подмосковном Загорском трубном заводе, в декабре досрочно получившем аккредитацию поставок «Газпрому». Кроме того, Егорову принадлежит пакет акций «ОФК банка», куда 21 марта Центробанк ввел временную администрацию.

Антипинский НПЗ хронически не платит дивиденды и Егоров, вероятно, решил выйти из актива с прибылью, считает один из источников газеты. По данным другого собеседника издания, переговоры о продаже идут с конца 2017 г., Егоров оценивает 15% завода в $75 млн, то есть весь НПЗ с учетом долга — в $500 млн.

У Егорова еще нет четкого понимания, куда направить вырученные деньги, однако «ситуация с "ОФК банком", очевидно, доставляет дискомфорт», утверждает знакомый с планами Егорова источник «Коммерсанта». Долю в НПЗ предполагается продать одному из совладельцев — Макарову, однако потенциальный покупатель не готов платить заявленную цену, говорит собеседник. Другой источник сообщает, что сделка «застопорилась и не состоится с большой вероятностью». Еще один собеседник уточняет, что есть договоренность равноправного участия мажоритариев в НПЗ — после сделки с Егоровым предприятие перешло бы под контроль Макарова.

В какие школы ходили политики и бизнесмены