Депутат Оксана Пушкина одобрила демарш РБК и «Коммерсанта» против Слуцкого
Зампред комитета Госдумы по делам семьи , телеведущая Оксана Пушкина («Единая Россия») поддержала действия РБК и «Коммерсанта» в ответ на реакцию нижней палаты на обвинения в домогательствах в адрес главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР) со стороны журналистов. «Молодцы! Порадовалась за свой цех. Собственно, и мои нынешние коллеги своих не сдают. Прецедент создан», - приводит ее слова РИА Новости.
21 марта комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрела жалобы продюсера телеканала «Дождь» Дарьи Жук и корреспондента BBC Фариды Рустамовой. Председатель комиссии Отари Аршба заявил, что депутаты не нашли нарушений в поведении Слуцкого. После этого РБК заявил об отзыве своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы из-за несогласия с заключением комиссии по этике. «Коммерсантъ» отреагировал на решение депутатов отказом от сотрудничества со Слуцким и комиссией по этике.
Пушкина подчеркнула, что проблему сексуальных домогательств «надо решать с помощью законодательства», и пообещала сделать все, что от нее зависит. Ранее она заявляла о планах внесения соответствующей поправки в законопроект о гендерном равенстве в трудовых отношениях. Проект был разработан группой депутатов во главе с нынешним спикером Госдумы Вячеславом Володиным еще в 2003 г., но принят только в первом чтении.