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Apple представила iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете

Apple представила iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете. Серия смартфонов под названием RED Special Edition поступит в продажу в ограниченном количестве. Часть средств от продажи красных смартфонов Apple направит в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом.

iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете по цене от $699 поступят в продажу 10-13 апреля (в зависимости от региона). Apple также предлагает купить красный кожаный чехол RED iPhone X Leather Folio по цене $99. О том, когда красные iPhone 8 и iPhone 8 Plus поступят в продажу в России, Apple обещает сообщить позже.

«Эта специальная серия RED iPhone отличается потрясающей комбинацией красного и черного цветов, а также дает возможность клиентам повлиять на борьбу с распространением ВИЧ и СПИДа», - приводятся в сообщении слова вице-президента Apple по маркетингу Грега Йосвиака.

Компания сотрудничает с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом с 2006 г. За время существования проекта RED Special Edition Apple перечислила фонду более $160 млн. В марте 2017 г. Apple выпустила ограниченную серию красных iPhone 7.

Как продажи iPhone 8 и 8 Plus стартовали в России