Как продажи iPhone 8 и 8 Plus стартовали в России
В этом году очередей и высокого спроса корреспонденты «Ведомостей» в магазинах не обнаружили
Продажи iPhone 8 и 8 Plus стартовали в России без ажиотажа. В 9.45 утра корреспондент «Ведомостей» насчитал чуть больше двух десятков человек, собравшихся у входа в магазин reStore в ГУМе
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Продажи новинок от Apple начались в reStore ровно в 10.00. Первая девушка, купившая iphone 8, занимала очередь со вчерашнего утра, рассказала она соседям по очереди еще до открытия магазина
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Первая партия iPhone 8 и 8 Plus, завезенная в Россию, насчитывает 40 000 смартфонов – на старте продаж iPhone 7 в прошлом году такую же партию распродали за неделю, утверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. На фото покупатели новинок в reStore в ГУМе
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Желающие купить iPhone 8 в ГУМе отмечались в электронной очереди, хотя, по сути, она не понадобилась – покупателей оказалось не так много
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Традиционно продажи каждой новой модели в сети re:Store (входит в Inventive Retail Group) выше, чем продажи предыдущей модели, говорит ее представитель Людмила Семушина
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По словам Семушкиной, iPhone 8 будет продано больше, чем iPhone 7 в прошлом году. Предзаказ хороший, лучше, чем ожидался, добавляет она. На фото одна из первых покупателей iPhone 8 в reStore в ГУМе
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iPhone 8 c памятью 64 Гб и 256 Гб стоит 56 990 руб. и 68 990 руб., 8 Plus с той же памятью - 64 990 руб. и 76 990 руб. На фото магазин reStore в ГУМе
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Магазин ReStore в ГУМе
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Магазин ReStore в ГУМе
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Магазин ReStore в ГУМе
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В C-store на Тверской (ритейлер «Связного», торгующий техникой Apple) очереди не было ни до открытия, ни после
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За час-полтора никто в C-store iPhone 8 так и не купил, заметил корреспондент «Ведомостей»
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Несколько человек в C-store за первый час продаж поинтересовались новинкой
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Покупатели, как и годом ранее с iPhone 7 и iPhone 7 Plus, оформили несколько тысяч предзаказов на новинки за первый уикенд с момента старта, рассказывает представитель «Связного» Сергей Тихонов. Сколько аппаратов было заказано, Тихонов не уточнил
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В этом году представители ритейлеров и сотовых операторов также отмечают, что впервые наибольшим спросом пользуется модель iPhone c более широким (5,5 дюйма) дисплеем 8 Plus
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В момент открытия в магазине «Билайн» на Тверской наплыва посетителей не наблюдалось
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За три часа в «Билайне» покупателей iPhone корреспондент «Ведомостей» так и не обнаружил
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В «Евросети» по соседству покупателей тоже не было
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iPhone 8 в «Евросети» можно приобрести в беспроцентную рассрочку на два года. Правда, гарантия на телефон длится всего год
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В ЦУМе очереди за iPhone 8 корреспондент «Ведомостей» тоже не заметил
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В Петербурге старт продаж тоже прошел без очередей. В reStore в торговом центре «Галерея» у входа в 10.00 собралось 8 человек, оценил корреспондент «Ведомостей»
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Первые два покупателя радуются новеньким iPhone 8 Plus в петербургском reStore
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В первые часы продаж новинки в reStore в петербургской «Галерее» приобрели несколько человек
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«Хочется понять, чем же 8-я модель все-таки отличается от предыдущей», – расспрашивал один из посетителей продавца
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Покупатели заказывают меньше iPhone 8 и 8 Plus (предзаказ на них начался в прошлую пятницу), рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких сотовых ритейлеров. Предзаказ в этом году примерно вдвое ниже, чем на iPhone 7 и 7 Plus год назад, утверждает один из них
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reStore в «Галерея», Петербург
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