Технологии
Галерея
Персональные технологии

Как продажи iPhone 8 и 8 Plus стартовали в России

В этом году очередей и высокого спроса корреспонденты «Ведомостей» в магазинах не обнаружили
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото