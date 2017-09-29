Как продажи iPhone 8 и 8 Plus стартовали в России

Евгений Разумный / Ведомости

По словам Семушкиной, iPhone 8 будет продано больше, чем iPhone 7 в прошлом году. Предзаказ хороший, лучше, чем ожидался, добавляет она. На фото одна из первых покупателей iPhone 8 в reStore в ГУМе

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