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Сервис Opera VPN объявил о прекращении работы

Бесплатный сервис Opera VPN, позволяющий обходить блокировки сайтов, прекратит работу с 30 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте сервиса. Причины закрытия Opera VPN не уточняются. «Мы прекращаем работу приложения Opera VPN для iOS и Android 30 апреля 2018 г. Но не волнуйтесь. Мы позаботимся о сохранении вашей конфиденциальности», — говорится в сообщении.

Пользователям предлагают перейти на сервис SurfEasy. Владельцы платного пакета Opera Gold получат год бесплатной подписки на SurfEasy, остальным будет предоставлена скидка в размере 80%.

13 апреля сервис Opera VPN возглавил топ популярных запросов в российском App Store, писал TJ. Это произошло после того, как Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке Telegram. Иск был подан после того, как мессенджер отказался предоставлять ФСБ ключи шифрования.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Однако Дуров не гарантирует доступность сервиса без использования VPN.