Сервис Opera VPN объявил о прекращении работы

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Бесплатный сервис Opera VPN, позволяющий обходить блокировки сайтов, прекратит работу с 30 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте сервиса. Причины закрытия Opera VPN не уточняются. «Мы прекращаем работу приложения Opera VPN для iOS и Android 30 апреля 2018 г. Но не волнуйтесь. Мы позаботимся о сохранении вашей конфиденциальности», — говорится в сообщении.
Пользователям предлагают перейти на сервис SurfEasy. Владельцы платного пакета Opera Gold получат год бесплатной подписки на SurfEasy, остальным будет предоставлена скидка в размере 80%.
13 апреля сервис Opera VPN возглавил топ популярных запросов в российском App Store, писал TJ. Это произошло после того, как Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке Telegram. Иск был подан после того, как мессенджер отказался предоставлять ФСБ ключи шифрования.
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Однако Дуров не гарантирует доступность сервиса без использования VPN.
Международная правозащитная организация Amnesty International составила рейтинг самых защищенных месенджеров. Первую строчку заняли Facebook Messenger и WhatsApp (оба они принадлежат компании Facebook)
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Е. Разумный / Ведомости
WhatsApp поделил первое место среди самых безопасных с Facebook Messenger, получив 67 баллов из 100 возможных
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Н. Рыхлик / Ведомости
Второе место у iMessage (73 балла). В первую очередь эксперты рассматривали наличие в сервисе шифрования — основного способа защитить неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений от онлайн-угроз
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Н. Рыхлик / Ведомости
Еще один мессенджер от Apple - FaceTime - также на втором месте (67 баллов). End-to-end шифрование (ключ от переписки формируется на конечном устройстве, например смартфоне пользователя) включено по умолчанию у шести мессенджеров из списка
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Е. Разумный / Ведомости
Telegram, разработанный основателем социальной сети «В контакте» Павлом Дуровым, оказался на третьей строчке. Он набрал 67 баллов, однако авторы рейтинга подчеркивают, что end-to-end шифрование в Telegram не включено по умолчанию. «Жаль, что «неправительственные организации» действуют как pr-инструмент правительства и корпораций», - прокомментировал рейтинг в Twitter Павел Дуров
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Е. Разумный / Ведомости
Новый мессенджер от Google с end-to-end шифрованием — Allo (компания выпустила его в мае 2016 г.) набрал 53 балла, заняв четвертую строчку рейтинга
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Е. Разумный / Ведомости
Такое же количество баллов (53) у еще одного мессенджера от Google - Duo
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Е. Разумный / Ведомости
Еще один мессенджер от Google - Hangouts, позволяющий пользователю обмениваться sms и mms без end-to-end шифрования, также набрал 53 балла
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Е. Разумный / Ведомости
Приложение для обмена мгновенными сообщениями Line от одноименной японской компании набрало 47 баллов
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Е. Разумный / Ведомости
Мессенджер Viber также набрал в рейтинге 47 баллов
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Е. Разумный / Ведомости
Skype не вошел в десятку самых безопасных мессенджеров, набрав 40 баллов. Низкие оценки Amnesty также получили сервисы Snapchat, Blackberry Messenger, QQ и WeChat
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Итальянский режиссер Витторио Тавиани умер в Риме на 89-м году жизни после продолжительной болезни, сообщило агентство ANSA со ссылкой на его дочь. По решению родственников режиссер будет кремирован.
Тавиани родился 20 сентября 1929 г. в Тоскане на юге Италии. Над всеми картинами Витторио Тавиани работал вместе со своим младшим братом Паоло. Вместе они сняли такие фильмы, как «Цезарь должен умереть» (удостоен «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля в 2012 г.), «Отец-хозяин» (награжден «Золотой пальмовой ветвью»), «Ночь святого Лоренцо».
Последняя работа братьев Тавиани вышла в 2015 г. Это был фильм, снятый по произведению Джованни Боккаччо «Декамерон». В 1990 г. братья Тавиани сняли картину «И свет во тьме светит» по мотивам повести Льва Толстого «Отец Сергий».
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Американский посол Джон Хантсман на днях направил в Министерство иностранных дел России письмо, в котором говорится, что Вашингтон готовит новые санкции в отношении Москвы за поддержку президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В первой части письма, по данным издания, говорится, что сирийские власти применили химическое оружие против мирных граждан и международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Башара Асада. Во второй части послания Хантсман уведомляет Москву о том, что Вашингтон намерен ввести в отношении нее новые санкции.
Ранее о том, что США готовят новые санкции в отношении России, сообщала британская газета Daily Mail со ссылкой на материалы, подготовленные Белым домом для журналистов к субботнему брифингу. Информацию подтвердил бывший советник OFAC (санкционного бюро минфина США) Брайан О’Тул, ознакомившийся с документом.
В материалах отмечалось, что Вашингтон намерен «ввести конкретные дополнительные санкции против России», потому что Москва «позволила режиму Асада совершать преступления против сирийского народа».
Белый дом и минфин США пока не прокомментировали эту информацию. Брифинг для прессы состоялся спустя несколько часов после ракетного удара США и их союзников по Сирии.
Президент Дональд Трамп неоднократно называл Асада животным и призывал Россию и Иран отказаться от поддержки сирийского президента. Трамп возложил ответственность за предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума на президентов России и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани.
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Власти Москвы подтвердили частичное обрушение дома по адресу Пушкарев переулок, 12. Наружная стена здания частично обрушилась во внутрь строения, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
«В момент обрушения стены в пятиэтажном выселенном здании 1916 года постройки, находящемся на реконструкции, людей не было, никто не пострадал», – сказал собеседник агентства.
Жильцы близлежащих домов были выведены на улицу. «Оперативные службы прибыли на место, ведутся работы по обследованию конструкции здания», – добавили в пресс-службе.
Ранее осведомленный источник рассказал агентству, что из близлежащих домов было эвакуировано более 60 человек. Их временно разместили в филиале Театра имени Маяковского.
Политика
Новости
Полиция задержала десять активистов рядом с полигоном «Ядрово»
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Сотрудники правоохранительных органов задержали десять активистов подмосковного Волоколамска, которые в воскресенье перекрыли подъезд к мусорному полигону «Ядрово». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя инициативной группы. Официального комментария полиции пока нет.
В воскресенье несколько сотен активистов перекрыли дорогу рядом со свалкой под Волоколамском. Полиция препятствовала проведению акции, не пуская людей к полигону.
Жители Волоколамска уже более полугода протестуют против полигона «Ядрово». Ситуация обострилась в марте, когда после выброса свалочного газа в больницу с подозрением на отравление попали более 50 детей и взрослых.
В субботу на митинг в Волоколамске вышли около 1000 человек. По данным «ОВД-Инфо», после него были задержаны пять активистов «Левого фронта». Всего 14 апреля митинги против свалок прошли в девяти городах Московской области.
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Пентагон опубликовал в Twitter видео с запуском ракеты Tomahawk с подводной лодки в Средиземном море. В подписи к видео говорится, что это одна из ракет, запущенных в ходе удара США и их союзников по Сирии 14 апреля.
В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по военным и научным объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. В результате удара никто не погиб. По данным сирийских властей, пострадали три человека, был нанесен материальный ущерб.
Всего по территории Сирии было выпущено более 100 ракет. Большую часть из них удалось сбить, сообщил генштаб сирийской армии.
Кремль обвинил США в пособничестве террористам. Москва в субботу созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором предложила принять резолюцию, запрещающую применение силы в отношении Сирии. Большинство членов СБ ООН проголосовали против проекта резолюции.
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Россия работает над ответными санкциями в отношении США в транспортной сфере, сообщил министр транспорта Максим Соколов. «Я не буду анонсировать, мы работаем над этим», – сказал Соколов, отвечая на вопрос журналистов о том, какие ответные меры может предпринять Россия в сфере транспорта (цитата «РИА Новости»).
6 апреля минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. Все они включены в список особых национальных структур и граждан. Американские резиденты отныне не имеют права вести дела с подпавшими под санкции россиянами.
В пятницу в Госдуму был внесен законопроект об ответных санкциях в отношении США. В нем сказано, что правительство сможет ввести запрет или ограничение на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, лекарств, алкоголя, табака и других товаров из США или иных государств. Конкретный перечень определит кабинет министров.
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Вашингтон готовит новые санкции в отношении России за поддержку президента Сирии Башара Асада, следует из документов, подготовленных Белым домом для журналистов к субботнему брифингу.
В документе содержится фраза: «Мы намерены ввести конкретные дополнительные санкции против России в качестве ответа на продолжающуюся поддержку Москвой режима Башара Асада». О наличии такой формулировки первым сообщил бывший советник OFAC (санкционного бюро минфина США) Брайан О’Тул.
Он подтвердил РБК, что ознакомился с документом, в котором содержится такое заявление.
О том, что эта фраза содержится в материалах для брифинга, сообщила также британская газета Daily Mail со ссылкой на источник. Издание указывает, что необходимость новых санкций в документе объясняется тем, что Москва «позволила режиму Асада совершать преступления против сирийского народа».
Белый дом и минфин США пока не прокомментировали эту информацию. Брифинг для прессы состоялся спустя несколько часов после ракетного удара США и их союзников по Сирии.
Дональд Трамп неоднократно призывал Россию и Иран отказаться от поддержки Башара Асада. 8 апреля президент США заявил, что ответственность за гибель людей в результате предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума несут президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани. 11 апреля Трамп заявил, что России не следовало сотрудничать с «убивающим газом животным, которое убивает свой народ и наслаждается этим».
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В Красносулинском районе Ростовской области произошло обрушение на шахте «Дальняя», сообщает Южный региональный центр МЧС России. Инцидент произошел на глубине 800 м.
При обрушении погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его словам, в момент происшествия под землей находились 87 шахтеров, 86 из них смогли выбраться на поверхность самостоятельно.
«Один остался в шахте. Позднее его тело было поднято на поверхность специалистами военизированного горноспасательного отряда», – сказал собеседник агентства.
Официального подтверждения информации о погибшем нет. О причинах произошедшего пока не сообщается.
Политика
Новости
Швейцарская лаборатория отреагировала на слова Лаврова об отравлении Скрипалей ядом BZ
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Химическая лаборатория в швейцарском городе Шпиц, в которой изучались пробы с места отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, отреагировала на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о применении в Солсбери вещества BZ.
«Только ОЗХО (Организация по запрещению химоружия. – Ред.) может комментировать это утверждение. Но мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала вещество "Новичок". Портон-Даун, как и Шпиц, – это назначенные лаборатории ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить», – говорится в сообщении лаборатории в Twitter.
В субботу Лавров сообщил, что в докладе ОЗХО об отравлении Скрипалей не полностью представлены результаты анализа швейцарской лаборатории. По словам Лаврова, в отчете лаборатории в Шпице речь идет не только о яде А-234 класса «Новичок», но и о веществе BZ, которое стояло на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. Однако в итоговый доклад ОЗХО информация про BZ, как утверждает Лавров, не вошла.
Сергей и Юлия Скрипаль попали в больницу в начале марта с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Британия заявила, что речь идет о веществе «Новичок», якобы разработанном в СССР. На этом основании Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению Скрипалей.
Доклад ОЗХО, опубликованный на этой неделе, подтвердил данные британского следствия. Москва отвергла обвинения, заявив, что ни в России, ни в СССР никогда не разрабатывалось вещество с прямым или кодовым названием «Новичок».
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
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Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
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PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
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Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил журналистам, что обсудил по телефону с папой римским Франциском ракетный удар США и их союзников по Сирии. Разговор состоялся по инициативе патриарха Кирилла.
«Христиане не могут оставаться в стороне от всего, что происходит в Сирии… Нужно сделать все, чтобы остановить кровопролитие», – приводит «РИА Новости» слова патриарха.
Он также сообщил, что обсудил эту тему со всеми патриархами Ближнего Востока.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. Атака стала ответом на возможное использование правительственными войсками Сирии химического оружия. По предварительным данным, в результате удара никто не погиб.
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В докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери не полностью представлены результаты анализа лаборатории в швейцарском городе Шпиц. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, в отчете швейцарской лаборатории речь идет не только о яде А-234 класса «Новичок», но и о веществе BZ, найденном на месте отравления Скрипалей. Однако в итоговый доклад ОЗХО информация про BZ, как утверждает Лавров, не вошла.
«Данная рецептура находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накопления подобных химических соединений не осуществлялось», – процитировал министр заключение швейцарской лаборатории.
Министр обратился к ОЗХО с вопросом, почему эта информация не была учтена в докладе организации. «Если, конечно, ОЗХО будет опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц, тогда было бы интересно послушать эти объяснения», – отметил Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике (цитата «РИА Новости»).
Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. По данным британских властей, речь идет о веществе «Новичок», которое якобы разрабатывали в СССР. На этом основании Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ и его дочери.
Москва отвергла обвинения. Ни в России, ни в СССР никогда не велось исследований по разработке химических веществ с прямым или кодовым названием «Новичок», говорила официальный представитель МИДа Мария Захарова. В качестве наиболее вероятных источников происхождения вещества она называла Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию.
ОЗХО 12 апреля опубликовала итоги расследования отравления Скрипалей. В сообщении организации указывалось, что анализ образцов крови пострадавших в лаборатории в Нидерландах подтвердил выводы Великобритании о типе вещества, которым были отравлены полковник ГРУ и его дочь.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
1/6
Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
2/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
3/6
PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
4/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
5/6
Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года