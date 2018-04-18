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Путину доложили о блокировке Telegram в России

Президент Владимир Путин в курсе ситуации с блокировкой мессенджера Telegram. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Конечно, президент в курсе того решения, которое было принято судом о блокировке (мессенджера)», - сказал Песков, отвечая на вопрос, докладывали ли Путину о ситуации с блокировкой Telegram.

В то же время представитель Кремля заметил, что вопрос, «скорее, правительственный», пишет «РИА Новости».

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram в России. Суд подчеркнул, что решение может быть отменено, если мессенджер все-таки передаст Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи шифрования. Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля.

Тем не менее, Telegram пока избегает блокировки, поскольку постоянно меняет IP-адреса. Роскомнадзор в ответ блокирует подсети, из-за чего пользователи начали жаловаться на сбои в работе интернет-магазинов, музыкального сервиса Spotify, мессенджера Viber и других ресурсов.

Ведомство 17 апреля обратилось также к Apple и Google с требованием удалить мессенджер из магазинов приложений. Представитель Google отказался от комментариев, связаться с представителем Apple не удалось. Пока приложение доступно в AppStore и Google Play.

Кого блокирует Роскомнадзор