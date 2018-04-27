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Абызов заявил о неэффективности инструментов блокировки Telegram

Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов заявил о том, что инструменты блокировки мессенджера Telegram неэффективны, передает «Интерфакс».

«Не все инструменты, которые применяются нашим надзором, работают эффективно», - отметил Абызов. По его словам, необходимо избегать таких ситуаций, как с блокировкой Telegram. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо проанализировать, как работают все инструменты, которые есть в наличии, «как работают в том числе системы обратной связи, когда ограничивается пользователь, который не имеет никакого отношения к предмету ограничений, как быстро реагирует на это надзорное ведомство», пояснил он.

По его словам, важна и скорость принятия решений. «Мы не можем себе позволить, если какие-то инструменты дают сбой, исправлять их в течение длительного времени. А сутки - это уже длительное время», - отметил Абызов. По его словам, в информационной среде необходимо принимать решения практически моментально. «Если где-то ошиблись - быстро исправить. Сегодня так система не сработала», - заявил он.

Абызов надеется, что Роскомнадзор и владельцы Telegram смогут договориться. «Telegram - это круто. Я надеюсь, что удастся найти решение», - сказал он.

В ночь на 27 апреля в реестр запрещенных сайтов попали ip-адреса «В контакте», «Яндекса», Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. К сбоям в работе этих сайтов привели действия иностранных хостинг-провайдеров, объяснил Роскомнадзор. Позже Mail.ru Group, которой принадлежат «Одноклассники», «Мой мир» и «В контакте», запустила собственные прокси-серверы для обхода блокировок.

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