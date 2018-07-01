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В России вступил в силу закон Яровой‍

С 1 июля в России вступил в силу пакет антитеррористических поправок в законодательство Ирины Яровой и Виктора Озерова, подписанный президентом 7 июля 2016 г. Согласно документу, операторы связи и интернет-компании обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео пользователей в срок до шести месяцев.

В апреле правительство утвердило правила для операторов связи: они должны хранить переговоры и текстовые сообщения абонентов полгода. При этом правительство дало отсрочку для операторов в части хранения пользовательского интернет-трафика: сообщения пользователей через интернет предписано хранить 30 дней. Емкость хранилищ интернет-трафика операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение пяти лет. Данные можно хранить на серверах других операторов, но по предварительному согласованию с ФСБ. Операторы обязаны начинать хранить интернет-трафик с 1 октября 2018 г.

Разъяснения для интернет-компаний правительство опубликовало только за пять дней до вступления в силу закона: записи переговоров в интернете, текстовые сообщения, видео- и иной контент, пересылаемый их клиентами, должен храниться полгода. Это касается данных пользователей, зарегистрировавшихся и авторизующихся с российских IP-адресов, указавших при регистрации российский номер телефона, паспорт или иной документ государственного образца. Также предписано записывать и хранить электронную переписку пользователей, о нахождении которых в России онлайн-сервисам сообщат правоохранительные органы.

Обязанность хранить большие массивы данных, часть которых дублирует друг друга несколько раз, требует масштабных капитальных затрат со стороны бизнеса. «Мегафон» оценил затраты на этот закон в 40 млрд руб. в течение пяти лет, а «Вымпелком» – в 45 млрд руб. на тот же срок. МТС за пять лет придется инвестировать около 60 млрд руб.

500 млрд рублей нужно «Почте России» на исполнение закона Яровой