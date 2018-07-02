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Роскомнадзор отчитался об итогах проверки Deutsche Welle

Роскомнадзор в ходе проверки выявил ряд незначительных нарушений в работе телеканала Deutsche Welle в России, однако служба не собирается предпринимать каких-либо мер реагирования, передает РИА «Новости» со ссылкой на замруководителя Роскомнадзора Вадима Субботина.

Проверка телеканала проводилась по запросу комиссии Совета Федерации по информационной политике, отметил он. «Вынесение предупреждений или приостановление лицензии на вещание немецкого телеканала со стороны Роскомнадзора в настоящее время не планируется», — сказал Субботин, отметив, что к российским СМИ со стороны немецких регуляторов сейчас претензий нет.

В конце июня Роскомнадзор потребовал от учредителя телеканала France24 в России - ООО «Медиа коммуникейшн» - в кратчайшие сроки устранить нарушения, выявленные во время проверки. По информации службы, компания нарушает закон о СМИ, так как ее деятельность находится под контролем иностранного юрлица. Источник «Интерфакса» ранее связал претензии Роскомнадзора к «Медиа коммуникейшн» с предупреждением, вынесенным французским регулятором телеканалу RT France из-за якобы необъективного освещения в апреле ситуации с химическим оружием в Восточной Гуте.

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