Технологии

Новости

«Интерфакс» узнал о планах Абрамовича снизить долю в «Первом канале» почти в 5 раз

«Национальная медиа группа» (НМГ) достигла принципиальной договоренности с Романом Абрамовичем о покупке доли бизнесмена в компании «ОРТ-КБ», являющейся акционером «Первого канала», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. После сделки бизнесмен сохранит за собой косвенный контроль над 5% телеканала (сейчас - 24%), отмечает агентство.

По информации одного из источников «Интерфакса», сейчас сделка находится на стадии оформления. Абрамович рассчитывает сохранить за собой 20% «ОРТ-КБ», добавил источник.

«НМГ действительно обсуждает такую сделку, но финального и формального решения по ней еще нет», - сказал агентству другой источник.

Представитель компании Millhouse LLC (управляет активами Абрамовича) Джон Манн отказался комментировать данную информацию.

В свою очередь руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что сейчас структура собственности «Первого канала» «находится в процессе приведения в соответствие с требованиями законодательства России». По его словам, на данный момент служба не имеет претензий к телеканалу.

Ранее РБК со ссылкой на Роскомнадзор сообщил, что Абрамович, получивший гражданство Израиля, должен снизить долю в «Первом канале» из-за закона о СМИ - он запрещает иностранцам и лицам с двойным гражданством иметь в собственности более 20% компании – учредителя российского СМИ. По информации РБК, миллиардер планирует продать только 4% в телеканале, доведя свою долю до 20%. Одним из возможных претендентов на долю Абрамовича РБК называл НМГ.

Сейчас 51% «Первого канала» принадлежит государству, 38,9% – Росимуществу, 9,1% – у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% – у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино», остальные 25% через ООО «Растрком-2002» принадлежат НМГ. Абрамович владеет своей долей через ООО «ОРТ-КБ».

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»