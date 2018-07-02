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Alphabet вложился в сервис аренды электросамокатов

Alphabet, материнская компания Google, приняла прямое участие в раунде инвестиций объемом в $300 млн в стартап аренды электросамокатов Lime, сообщила Financial Times. Необычно то, что в инвестициях одновременно участвовало и инвестподразделение компании Google Ventures, отмечает FT. Весь стартап был оценен в $1,1 млрд.

Сервис индивидуальных городских транспортных средств логично дополняет инвестиции Google в Waymo (собственный проект беспилотных такси), Lyft и Uber, пишет газета: компания явно готовится к отмиранию модели владения автомобилем.

Пока Lime, открывшийся в июле 2017 г., следует моделям экспансии велопрокатов. Он представлен в 50 городах США и выходит на мировой рынок - в Торонто и Париже. Прямой конкурент Lime - очень похожий сервис Bird Rides, неделю назад привлекший $300 млн при оценке в $2 млрд.

В мае в Москве был запущен сервис краткосрочной аренды электросамокатов «Делисамокат». Его владелец – Винченцо Трани, президент «Микро капитал групп», основного акционера каршеринга «Делимобиль». На первом этапе в столице России будет 1650 электросамокатов, 12 стационарных пунктов аренды в центре и 13 переносных станций в автомобилях за пределами ТТК.

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