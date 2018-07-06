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Фонд из ОАЭ инвестирует в проект «Кортеж» 110 млн евро

Эмиратский холдинг Tawazun инвестирует в производство автомобилей проекта Aurus, сообщил на заседании межправительственной комиссии России и ОАЭ министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Мы сегодня переходим на новый этап по проекту "Кортеж", он теперь называется Aurus. Мы сегодня будем с вами свидетелями подписания соглашения об инвестициях компании Tawazun в этот проект в части его дальнейшего развития», – сказал он.

В сообщении министерства уточняется, что Арабский фонд обороны, безопасности и развития (DSDF) компании подписал соглашение о входе в совместное предприятие по производству автомобилей Aurus проекта «Кортеж» и вложит в него 110 млн евро. Сообщение приводит «РИА Новости». В июне российский президент Владимир Путин после переговоров в Кремле показывал наследному принцу Абу-Даби Мухаммаду аль-Нахайяну свой лимузин проекта «Кортеж».

Проект «Кортеж» – это семейство автомобилей класса люкс, включающее в себя лимузин, седан, внедорожник и минивэн на единой модульной платформе, а также мотоциклы для сопровождения. Машины предназначены для первых лиц государства. Ранее российский президент Владимир Путин одобрил развертывание массового производства всех автомобилей проекта. По его мнению, вся линейка получилась удачной. На инаугурацию 7 мая Путин приехал на лимузине «Кортеж».

Как выглядит новый лимузин президента