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Греф рассказал о степени защищенности Сбербанка и его клиентов

Хакеры еще ни разу не смогли взломать системы Сбербанка. Однако клиенты кредитной организации защищены не так хорошо, как сам банк. Об этом на Международном конгрессе по кибербезопасности заявил президент банка Герман Греф, передает ТАСС.

«Мы как банк часто гордимся тем, что нас ни разу не взломали», - сказал Греф. «Так ли защищены клиенты Сбербанка, как мы? Честный ответ - наши клиенты не защищены. Делаем ли мы достаточно для того, чтобы наши клиенты были защищены? Нет, недостаточно», - добавил он.

Греф пояснил, что в 3-4% случаев кибератак клиентов Сбербанка хакеры добиваются своей цели. По его словам, речь идет о социальном инжиниринге, когда клиенты сами сообщают личные данные мошенникам. Сбербанк ответственен перед людьми, вовлеченными в новые продукты банка и при этом до конца не освоившими киберграмотность, сказал он.

Греф считает, что для повышения такой грамотности необходима помощь государства, в частности специальные государственные программы в области кибербезопасности.

Ранее заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что около 30% киберпреступлений совершают подростки 14-15 лет.

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