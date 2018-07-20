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Microsoft впервые заработал за финансовый год более $100 млрд

В четвертом квартале финансового года (завершился в США 30 июня) корпорация Microsoft получила $30,1 млрд выручки, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

Операционная прибыль увеличилась на 35% до $10,4 млрд. Чистая прибыль составила $8,9 млрд против $8 годом ранее, или $1,14 на акцию.

Отмечается, что в последнем квартале на 10% вырос доход от коммерческих продуктов и облачных технологий, на 37% увеличилась выручка LinkedIn.

Годовая выручка корпорации составила $110,4 млрд, что на 14% больше, чем в 2017 г. Microsoft впервые в истории компании заработал за финансовый год более $100 млрд. Операционная прибыль выросла на 21% до $35,1 млрд. Чистая прибыль составила $16,6 млрд, или $2,14 на акцию.

«У нас был невероятный год, принесший доход в размере более $100 млрд в результате постоянной сосредоточенности наших команд на успехе клиентов и на доверительных отношениях с клиентами Microsoft, — прокомментировал результаты главный исполнительный директор корпорации Сатья Наделла. — Наши инвестиции в облачные технологии и интеллектуальные преимущества окупаются, и мы будем продолжать расширять нашу доступность на больших и растущих рынках с помощью дифференцированных инноваций».

Ранее журнал Forbes представил рейтинг самых дорогих брендов мира, в котором бренд Microsoft занял третье место. Его стоимость за год выросла на 21% до $104,9 млрд. Microsoft уступил только брендам Apple и Google.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018