Технологии

Новости

WSJ сообщила о взломе американских электросетей хакерами из России

Хакерская группировка, известная как Dragonfly и Energetic Bear, смогла получить доступ к изолированным электросетям США. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американское министерство внутренней безопасности. Чиновники уверены, что за хакерами стоят российские власти.

Чтобы проникнуть в энергетическую инфраструктуру США, хакеры взломали системы фирм, которые занимаются обновлением программного обеспечения в компаниях, обслуживающих энергосистемы США общего пользования. Похитив личные данные сотрудников, злоумышленники получили доступ к системам управления электросетями. Потенциально это могло привести к перебоям с подачей электричества конечным потребителям и стать причиной блэкаута.

В министерстве внутренней безопасности заявили о нескольких сотнях компаний, ставших жертвами атак, которые продолжались весь прошлый год. Конкретных названий издание не приводит. Отмечается, что далеко не все пострадавшие могут быть в курсе того, что вообще подверглись взлому, а сами атаки могут продолжаться. Также не исключено, что преступники внесли изменения в настройки, что может привести к последующим сбоям.

В марте службы кибербезопасности США предупреждали, что российские хакеры пытались проникнуть в системы американских госструктур, а также организаций, связанных с энергетическими, ядерными, водными объектами и другими критически важными отраслями промышленности.

10 главных кибератак в истории человечества