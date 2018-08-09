ВЭБ профинансирует создание новых орбитальных спутников связи

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Прокуратура направила следователям материалы проверки «Натали Турс»

Прокуратура Москвы направила материалы проверки туроператора «Натали Турс» следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилу Нефедову.

«Материалы прокурорской проверки соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности туроператора направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании», - сказала она. По ее словам, результаты проверки находятся на контроле столичной прокуратуры.

Прокуратура Москвы 13 июля провела проверку «Натали турс». Об этом «Ведомостям» рассказал президент туроператора Владимир Воробьев. Это была «обычная проверка по соблюдению прав туристов по заявлению от них», пояснял он. Сколько туристов пожаловалось на действия компании, Воробьев не уточнил.

Позже пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала, что 16 июля офис «Натали турс» посетили сотрудники Следственного комитета. «Информация неофициальная, официально не объявлено, но нам подтвердили сотрудники и источники, что в пятницу в офис «Натали турс» приходили сотрудники Следственного комитета», - говорила она. Однако Воробьев опровергал факт проведения проверки туроператора сотрудниками Следственного комитета.

В конце июня у «Натали турс» начались проблемы с ликвидностью из-за сокращения спроса на туры в Европу, роста стоимости топлива и волатильности доллара. Туроператор отменил все чартерные перевозки. Турагенты отключили «Натали турс» от продаж, деньги перестали поступать на счета компании. Из-за этого, 2 июля руководство туроператора аннулировало все туры до 30 сентября.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин говорил, что выплаты пострадавшим клиентам «Натали турс» еще не начались, так как пока нет информации о приостановке деятельности туроператора. Всего около 6000 клиентов «Натали турс» подали заявления с требованием вернуть им деньги.

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