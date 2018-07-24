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Шувалов сообщил о дополнительной помощи ВЭБу из федерального бюджета

В ближайшие недели Минфин согласует размер дополнительных субсидий Внешэкономбанку (ВЭБ) на выплату внешних долгов госкорпорации, сообщил ее председатель Игорь Шувалов на встрече с премьером Дмитрием Медведевым. Он уточнил, что план погашения долгов предварительно одобрен первым вице-премьером – министром финансов Антоном Силуановым.

«После решения вопроса о субсидиях для погашения внешнего долга мы перейдем к документу о пополнении капитала, о новом капитале Внешэкономбанка, для того чтобы мы соблюдали все нормативы, в том числе норматив достаточности капитала, и смогли активно кредитовать проекты согласно новому финансовому меморандуму», – сказал Шувалов (цитата по «Интерфаксу»). Вместе с тем Минфин и ВЭБ обсуждают вопрос усиления контроля над госкорпорацией, отметил Шувалов.

На 2018 г. приходится пик выплат по долгам ВЭБа: всего госкорпорации необходимо заплатить $2,9 млрд, $2 млрд из них – по еврооблигациям, в 2019 г. – примерно $1 млрд по рублевым облигациям. В прошлом году ВЭБ погасил выпуск еврооблигаций на $1,35 млрд.

С этого года правительство урезало поддержку капитала ВЭБа со 150 млрд до 100 млрд руб. в год. Банк развития уже потратил почти всю годовую бюджетную субсидию на выплаты по внешним долгам, сообщал в апреле «Ведомостям» первый зампред ВЭБа Николай Цехомский. Представители ВЭБа жаловались, что субсидии в 100 млрд руб. недостаточно – придется или рефинансировать внешние долги за счет иных рыночных источников, или уменьшить поддержку экономики.

В этом году помимо субсидии правительство окажет ВЭБу дополнительную поддержку, разместив в госкорпорации депозит размером 200 млрд руб. на год по льготной ставке с возможной пролонгацией.

Предлагая Шувалову возглавить ВЭБ в конце мая этого года, президент Владимир Путин заявил о необходимости докапитализировать госкорпорацию сверх предусмотренных в бюджете 100 млрд руб. Минфин подчеркивал, что ВЭБ может рассчитывать на поддержку после сокращения внутренних издержек и подробного обоснования необходимости дополнительных бюджетных вливаний.