Новости
Финансы
Новости

Шувалов опроверг планы передачи ВЭБу почти 15% акций ВТБ

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Обсуждения по поводу передачи Внешэкономбанку (ВЭБу) акций ВТБ, которые сейчас находятся в собственности банка «ФК Открытие», не ведутся. Об этом заявил председатель госкорпорации Игорь Шувалов, передает ТАСС.

«Я вчера внимательно ознакомился с комментарием замминистра финансов Алексея Моисеева. Я разделяю то, что он сказал. Но мы по этому поводу никакой работы не проводим», - пояснил Шувалов, добавив, что этот вопрос в первую очередь должны обсуждать Минфин и ЦБ.

В четверг, 19 июля, Моисеев заявил, что Минфин считает «не очень правильным» нахождение в собственности «ФК Открытие» крупного пакета ВТБ. В свою очередь президент ВТБ Андрей Костин ранее заявлял, что «ФК Открытие» вряд ли продаст пакет акций ВТБ на рынке, так как это могло бы дестабилизировать банк.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что правительство рассматривает возможность передачи ВЭБу акций ВТБ, которые сейчас принадлежат банку «ФК Открытие». Передача пакета акций может стать одним из способов докапитализации ВЭБа, уточняло агентство.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Путин пообещал подумать над разрешением продажи пива на стадионах

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин обещал подумать над разрешением продажи пива на стадионах в России. С соответствующей просьбой к нему обратился президент Татарстана Рустам Минниханов на Совете по физкультуре и спорту в Калининграде в пятницу.

«Хотелось бы поднять один вопрос, который мы проверили по ходу чемпионата, – это продажи пива», – сказал Минниханов. По его словам, во время матчей в Татарстане во время ЧМ продажи пива достигли 89 млн руб. «Никаких эксцессов, никаких проблем не было», – отметил Минниханов. «Просил бы рассмотреть возможность (сохранения разрешения продажи пива на стадионах и после ЧМ по футболу. — "Ведомости")… Все-таки мужчины любят пиво», – добавил он.

«Не все», – вмешался президент Владимир Путин, который вел заседание. «Я забочусь о наших братьях, православных», – заверил Минниханов, признав, что странно слышать такие слова про пиво от мусульманина. «Ну, если уж мусульмане просят к пиву либеральнее подойти... Давайте посмотрим», – согласился Путин.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах ввели в апреле 2005 г. Когда российские власти подавали заявку на проведение чемпионата, то обещали изменить внутреннее законодательство и разрешить продажу пива на стадионах и фан-фестах во время турнира. Один из главных спонсоров FIFA – пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev. Ее пиво Bud – единственное, которое продавалось на стадионах во время чемпионатов мира.

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Авиакомпания «Россия» заключила новый договор на обслуживание во «Внуково»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Авиакомпания «Россия» (дочерняя структура «Аэрофлота») заключила договор на наземное обслуживание рейсов в аэропорту «Внуково». Срок исполнения обязательств аэропортом - до конца 2020 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы «СПАРК-Маркетинга».

Авиакомпания заключила сделку с профильной структурой аэропорта - ООО «Центр управления наземным обслуживанием». Сумма сделки составила 5,1 млрд руб.

Сейчас «Россия» базируется во «Внуково». Текущий договор на обслуживание рейсов истекает в ноябре 2018 г. Ранее источники «Интерфакса» сообщали, что к 2019 г. авиакомпания может перебазироваться в аэропорт «Шереметьево». В мае этого года гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявлял, что это может произойти, но не ранее зимы 2019 г. Он говорил, что есть два сдерживающих фактора. «Для этого должна быть в полном объеме задействована третья ВПП "Шереметьево" и построена специальная инфраструктура», - пояснял Савельев. По его словам, если этого не будет сделано своевременно, то компания примет решение, которое «для нас намного проще в управлении».

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин заявил о необходимости упрощения визового режима для иностранцев

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Паспорт болельщика (Fan ID) может стать основой для упрощения визового режима в России, сказал президент России Владимир Путин на совете по физкультуре и спорту в Калининграде в пятницу. «На основе Fan ID возможно актуализировать и правила визового режима, которые в целом требуют обновления, снятия барьеров и неудобных для людей процедур», — сказал президент.

Путин поручил совету по спорту провести анализ всех нормативных актов, принятых к завершившемуся чемпионату мира по футболу, «на предмет закрепления их в законодательстве для дальнейшего использования». При этом Fan ID заслуживают особого внимания, отметил он. По его словам, эту удачную российскую разработку готовы перенять многие страны и международные организации. В России уже принято решение продлить до 1 января 2019 г. безвизовый въезд в страну обладателей Fan ID, но есть и другие идеи, сказал президент. «Чемпионат мира поднял волну неподдельного интереса к России, и это, безусловно, знаковая часть его наследия. Мы должны поддержать желание болельщиков вернуться к нам еще, познакомить с нашей природой, культурой традициями своих родственников и близких, детей», — заявил Путин.

По словам губернатор Калининградской области Антона Алиханова, сейчас власти также изучают возможность внесения поправок в закон о порядке выезда и въезда в Россию о возможности выдачи многократных и многолетних виз иностранным болельщикам, которые имеют Fan ID и не допускали нарушений при посещении России.

Бизнес
Новости

ФАС обнаружила картель при реконструкции «Шереметьево»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала виновными в картельном сговоре «Трансстроймеханизацию» (принадлежит «Мостотресту», которым в свою очередь владеет структура бизнесмена Аркадия Ротенберга) и трест «Камдорстрой». Об этом говорится в сообщении службы.

ФАС установила, что компании вступили в картельный сговор при шести конкурсах: на реконструкцию «Шереметьево» и аэропорта в Хабаровске, на строительство аэропорта Нижнего Новгорода и др. Общая сумма этих конкурсов – 24,7 млрд руб., указывает антимонопольная служба.

«Трансстроймеханизация» и трест «Камдорстрой» признались в организации картеля, говорится в сообщении ФАС: компания, которая сообщила о сговоре первой, будет освобождена от ответственности, для второй смягчат наказание. Однако служба не уточняет, какая именно компания призналась в картеле первой.

В январе ФАС сообщила, что возбудила дело против этих компаний из-за обнаружения картеля при строительстве нескольких аэропортов, в том числе московского «Шереметьево». Доход картеля – более 25 млрд руб., говорил тогда начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Как выглядит новый терминал в «Шереметьево»

Политика
Новости

Министр спорта предложил пускать на футбол в России только по паспортам болельщиков

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр спорта Павел Колобков попросил президента Владимира Путина поручить правительству и Минспорту распространить систему паспортов болельщиков на матчи внутренних футбольных первенств. Просьба Колобкова прозвучала на заседании государственного совета по спорту. По словам Колобкова, необходимо распространить систему идентификации болельщиков и информационные системы доступа на стадионы на матчи национальных футбольных лиг.

Паспорт болельщика (Fan ID) – российское ноу-хау, которое применялось на чемпионате мира по футболу в России. Всего, по данным Минкомсвязи (оператор проекта выдачи Fan ID), было выдано более 1,8 млн паспортов болельщиков, в том числе 980 000 – гражданам России. Пройти на стадион во время чемпионата мира можно было при наличии билета и паспорта болельщика. Для получения паспорта нужно было на специальном сайте оставить свои паспортные данные, которые проверяли спецслужбы, и фотографию. Fan ID позволял иностранцам въезжать без визы, кроме того, все болельщики независимо от гражданства могли пользоваться бесплатными поездами и городским общественным транспортом в день матча.

Путин 18 июля уже не исключал, что российские власти могут распространить опыт использования паспорта болельщика на все массовые мероприятия. «Мы вчера с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] это обсуждали, это возможно и целесообразно. Будем делать», – сказал президент в ответ на просьбу вице-премьера Ольги Голодец распространить технологию Fan ID на другие предстоящие культурно-спортивные и массовые мероприятия, организатором которых будет выступать Россия. По словам Голодец, технология Fan ID может, например, применяться во время Универсиады в 2018 г., а также конкурса Чайковского в 2019 г.: «Мы бы просили дополнительные поручения, чтобы принцип был распространен на другие массовые мероприятия в нашей стране».

Бизнес
Новости

Белоруссия объявила об ответных мерах на запрет Россией экспорта шампиньонов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти Белоруссии с 21 июля вводят запрет на поставки птицы из Смоленской области. Причиной запрета являются новые случаи заболевания высокопатогенным гриппом птиц. Об этом говорится в материалах, опубликованных на официальной сайте белорусского минсельхозпрода.

«На территории Смоленской области России зарегистрирован новый случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом», - уточняется в документе ведомства.

Запрет на ввоз в Белоруссию касается живой птицы, инкубационных яиц, диких, зоопарковых и цирковых животных, а также мяса птицы, яичного порошка, продуктов переработки яиц, меланжа. Под запрет также попадают пух и перо. Ограничения вводятся также в отношении поставок кормов для птиц и кормовых добавок для них, кормов и добавок растительного происхождения. Запрет не касается кормов для кошек и собак.

Помимо этого с 19 июля вводится запрет на поставки в Белоруссию продукции свиноводства из Московской области из-за случаев заболевания свиней классической чумой. Запрет коснулся импорта живых свиней, поставок свинины, в том числе мяса диких кабанов. Ограничения вводятся также в отношении продуктов переработки, охотничьих трофеев, кормов и кормовых добавок для свиней.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на ввоз свежих шампиньонов из Белоруссии. Запрет вступит в силу с 24 июля. Российская служба опасается, что вместе с грибами белорусского производства в Россию может поставляться реэкспортом продукция из стран, в отношении которых действуют санкции.

Белоруссия: страна мидий и бананов

Выбор редактора
Финансы
Новости

ЦБ согласовал повышенные коэффициенты риска по дорогим потребкредитам

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ЦБ после совещания с банками в пятницу решил не так жестко ограничивать рост потребительских кредитов, рассказал «Интерфаксу» зампред ЦБ Василий Поздышев. Коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам, выданным после 1 сентября 2018 г., повышены будут, но меньше, чем изначально предлагал регулятор.

По кредитам с полной стоимостью кредита (ПСК) от 10 до 15% будет применяться коэффициент риска 120% (сейчас - 100%, ЦБ предлагал 130%), по кредитам с ПСК от 15 до 20% - коэффициент риска 140% (сейчас - 110%, предлагалось 150%). По кредитам с ПСК в диапазоне 20-25% регулятор предлагает установить коэффициент 170% (сейчас - 120%, было предложение повысить до 180%). Для кредитов с ПСК в интервале 25-30% коэффициент риска вырастет до 200% со 140% (здесь изменений нет).

Банк России продолжит рассматривать другие предложения банков по стабилизации роста необеспеченного потребительского кредитования, отметил Поздышев.

На прошлой неделе ЦБ объявил, что собирается с 1 сентября сделать менее выгодной для банков выдачу потребительских кредитов, если их полная стоимость превышает 10% годовых. Для таких кредитов при расчете нормативов будут применяться повышенные коэффициенты риска – это значит, что для них банкам потребуется больше капитала. Чем выше риск, тем ниже значение норматива достаточности капитала.

ЦБ беспокоит рост портфелей необеспеченных кредитов населению: этой весной он в среднем составил 17,8% в месяц (в годовом выражении). Доходы населения растут намного медленнее - на 5% (в номинальном выражении).

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Козак пообещал к осени решение по тарифам на прокачку газа независимых производителей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство России намерено к осени принять решение о тарифе на прокачку газа независимых производителей по газопроводам «Газпрома», сообщил сегодня вице-премьер Дмитрий Козак.

«Не было предложения ФАС по тарифам. Размер абсолютного размера тарифа - мы в настоящее время это прорабатываем. До 1 сентября какое-то решение будет. Там есть предложения разнонаправленные: на 20% повысить есть предложение, на 25% - понизить. Поэтому у нас сегодняшний день пока индикация нулевая. 1 сентября мы взвесим все аргументы за и против. Будут проведены все расчеты. Примем сбалансированное независимое решение», - передал «Интерфакс» слова чиновника.

Последний раз тариф на транспорт газа независимых повышался на 2% с июля 2015 г. В 2016 и 2017 гг. независимым производителям, в частности «Новатэку» и «Роснефти», удалось заблокировать индексацию. Тарифы на прокачку газа с 2016 г. утверждает ФАС. В этом году антимонопольная служба опубликовала проект приказа об индексации тарифа с 1 июля 2018 г. на 3,4% в соответствии с макропрогнозом.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Минтруд предложил сделать двухдневной первую рабочую неделю в мае 2019 года

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в следующем году. Копия документа размещена на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, министерство предлагает сделать в первую рабочую неделю мая 2019 г. только два рабочих дня. «Предлагается выходные дни 5 и 6 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, ...перенести на 2 и 3 мая соответственно», - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Ведомство предложило перенести выходные дни в целях рационального планирования рабочего времени, а также соблюдения интересов граждан по созданию условий для полноценного отдыха и организации досуга.

Согласно проекту постановления, нерабочими днями предлагается признать следующие даты: с 30 декабря текущего года по 8 января следующего года, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, 12 июня, а также со 2 по 4 ноября.

Выбор редактора
Политика
Новости

Минобороны раскрыло темы договоренностей Трампа и Путина по Сирии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минобороны России сегодня раскрыло некоторые темы договоренностей по Сирии, которых достигли президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Хельсинки 16 июля. Они касались возвращения беженцев, совместного мониторинга и восстановления инфраструктуры Сирии, следует из выступления начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева.

«Активному продвижению в этом направлении (возвращение беженцев) способствуют договоренности, достигнутые президентами России и Соединенных Штатов Америки в ходе встречи в Хельсинки, с учетом которых американской стороне направлены конкретные предложения для организации работы по возвращению беженцев в места постоянного проживания», - сказал Мизинцев на заседании штаба Минобороны и МИДа по возвращению беженцев.

По его словам, пакет российских предложений включает:

- разработку совместного плана по возвращению беженцев в места доконфликтного проживания;

- первоочередное возвращение беженцев в Сирию из Ливана и Иордании;

- создание трехсторонней (Россия - Иордания - США) совместной группы на базе Амманского мониторингового центра (южная зона деэскалации в Сирии) и аналогичной группы в Иордании;

- создание совместной группы по финансированию восстановления инфраструктуры Сирии.

«Представленные Россией предложения в настоящее время прорабатываются американской стороной», - сказал Мизинцев.

С начала военных действий в 2011 г. Сирию покинули 6,9 млн человек, отмечает Минобороны. По предварительной оценке, в ближайшее время могут вернуться 1,7 млн человек, в том числе до 890 000 человек - из Ливана.

О том, что на саммите Россия сделала США конкретные предложения по югу Сирии, на этой неделе заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Были сделаны интересные, конкретные предложения. Как мне показалось, мое впечатление, что американская сторона их с интересом выслушала», - сказал он журналистам. Путин на пресс-конференции после саммита сказал, что установление мира и согласия в Сирии «могло бы стать образцом успешной совместной работы».

Выбор редактора
Политика
Новости

ФСИН проверит информацию о пытках в ярославской колонии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) направил сотрудников в исправительную колонию № 1, расположенную в Ярославле, для проведения внутренней проверки по информации «Новой газеты». Ранее «Новая газета» выпустила материал и опубликовала видеоролик, на котором мужчины в серой камуфляжной форме по очереди избивают привязанного к столу заключенного. Издание утверждает, что на видео запечатлены сотрудники ярославской колонии.

«В настоящее время по факту размещения в СМИ видеозаписи о совершенных в июне 2017 г. противоправных действиях сотрудников ИК-1 УФСИН по Ярославской области назначена служебная проверка с участием комиссии центрального аппарата ФСИН России», - говорится в сообщении службы.

Руководство ФСИН осудило «поведение подобных сотрудников». Служба сожалеет, что в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, дискредитирующие ФСИН.

В свою очередь Следственный комитет возбудил уголовное дело об избиении сотрудниками ярославской колонии заключенного по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Ранее управление ФСИН по Ярославской области пообещало провести проверку информации о пытках заключенного и по ее результатам принять решение о привлечении виновных к ответственности.

По информации «Новой газеты», на видео запечатлены не менее 10 сотрудников ФСИН. Они избивают дубинкой заключенного Евгения Макарова, переодически обливая его водой. Макаров при этом привязан к столу. Год назад этот заключенный уже жаловался на пытки, пишет газета. Его адвокат направляла жалобы на избиение во ФСИН, Следственный комитет и прокуратуру. Она также обращалась в ЕСПЧ. Суд направил официальный запрос в Россию с требованием разъяснить, что произошло с Макаровым. На запрос ЕСПЧ пришел ответ, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. В постановлении следователя об отказе в возбуждении уголовного дела говорилось, что ФСИН год назад провела внутреннюю проверку. Несколько сотрудников были допрошены с применением полиграфа. Информация об избиении Макарова тогда не подтвердилась, говорилось в документе, на который ссылается «Новая газета».

Исправительная колония № 1, расположенная в Ярославле, ранее уже оказывалась в центре скандала, связанного с избиением заключенных. В прошлом году фигурант дела о беспорядках на Болотной площади Иван Непомнящих и двое других осужденных жаловались на избиения сотрудниками ФСИН. Прокуратура и следователи проводили проверку по их заявлениям. Адвокаты неоднократно жаловались на то, что их не пускают к осужденным. В конце апреля 2017 г. ЕСПЧ в ответ на запрос адвокатов направил ФСИН и Минюсту предписание с требованием провести независимый медицинский осмотр заключенных и допустить к ним адвокатов. 3 мая УФСИН по Ярославской области сообщило о проведении медицинского осмотра троих заключенных. Следы побоев у них обнаружены не были.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото