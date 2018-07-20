Шувалов опроверг планы передачи ВЭБу почти 15% акций ВТБ
Обсуждения по поводу передачи Внешэкономбанку (ВЭБу) акций ВТБ, которые сейчас находятся в собственности банка «ФК Открытие», не ведутся. Об этом заявил председатель госкорпорации Игорь Шувалов, передает ТАСС.
«Я вчера внимательно ознакомился с комментарием замминистра финансов Алексея Моисеева. Я разделяю то, что он сказал. Но мы по этому поводу никакой работы не проводим», - пояснил Шувалов, добавив, что этот вопрос в первую очередь должны обсуждать Минфин и ЦБ.
В четверг, 19 июля, Моисеев заявил, что Минфин считает «не очень правильным» нахождение в собственности «ФК Открытие» крупного пакета ВТБ. В свою очередь президент ВТБ Андрей Костин ранее заявлял, что «ФК Открытие» вряд ли продаст пакет акций ВТБ на рынке, так как это могло бы дестабилизировать банк.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что правительство рассматривает возможность передачи ВЭБу акций ВТБ, которые сейчас принадлежат банку «ФК Открытие». Передача пакета акций может стать одним из способов докапитализации ВЭБа, уточняло агентство.